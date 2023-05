Conference League, Fiorentina-Basilea: orario, arbitro e formazioni

Dopo le emozioni dell’euroderby di Champions con il successo dell’Inter, stasera 11 maggio è il turno della Conference League. Alle 21, in diretta su Sky Sport Calcio e Dazn, la Fiorentina ospita all’Artemio Franchi il Basilea nell’andata delle semifinali. Buone notizie per Vincenzo Italiano, che recupera il bomber di coppa ed ex della partita Arthur Cabral. Dubbio fra i pali, dove Terraciano sta recuperando da un attacco influenzale. Arbitro dell’incontro sarà il francese François Letexier, assistito dai connazionali Mehdi Rahmouni e Cyril Mugnier. Quarto ufficiale Stéphanie Frappart, mentre al Var siederanno Jérôme Brisard e Willy Delojod. Nell’altro match di semifinale, il West Ham ospita l’AZ Alkmaar, che ha eliminato agli ottavi la Lazio.

«Dobbiamo giocare con intelligenza», ha dichiarato Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina. «Insieme possiamo superare anche una gara complicata come questa». La Viola, attualmente ottava in campionato, è reduce da un solo successo nelle ultime sette partite in tutte le competizioni. La tranquilla posizione in Serie A permette però agli uomini di Italiano di concentrarsi principalmente sulle coppe. La Fiorentina infatti sarà impegnata nella finale di Coppa Italia il prossimo 24 maggio a Roma contro l’Inter. Gli svizzeri invece sono ad oggi quinti in classifica a quattro giornate dalla fine, fuori dalla zona che consente un posto in Europa. «Dobbiamo essere perfetti», ha spiegato il tecnico Heiko Vogel, giunto dopo l’esonero di Alex Frei. «Loro sono tecnicamente forti, ci servirà coraggio».

Fiorentina-Basilea, le probabili formazioni della semifinale di Conference League

Qui Fiorentina, Terraciano in dubbio ma torna Cabral

Dubbio in porta per la Fiorentina in vista della semifinale di Conference League. Terraciano ha avuto la febbre e sta recuperando, ma potrebbe non farcela per il match. Il tal caso si scalda Cerofolini, già in campo lo scorso 30 aprile nel successo 5-0 contro la Sampdoria. In difesa non ci sarà lo squalificato Milenkovic, che lascerà il posto a Martinez Quarta e Igor. Sulle corsie laterali invece giocheranno con ogni probabilità Biraghi a sinistra e Dodò a destra. In mediana maglia da titolare per Amrabat e Mandragora, con Bonaventura alle spalle dell’unica punta Cabral. Sulle fasce invece largo alla velocità di Ikoné e Gonzalez.

Qui Basilea, negli elvetici anche l’ex Roma Calafiori

Pochi dubbi invece per Vogel, che dovrebbe schierare in Conference League il suo tradizionale 3-5-2. Fra i pali ci sarà Hitz, mentre al centro della difesa spazio per Lang, Pelmard e l’ex romanista Calafiori. Sulla linea di centrocampo dovrebbe rivedersi Diouf con Burger e Taulant Xhaka, fratello della stella dell’Arsenal, ai suoi fianchi. Sulle fasce invece sono pronti Ndoye e Millar, mentre in avanti titolare il tandem Zeqiri-Amdouni. In ballottaggio per un posto dal 1’ minuto Males, che dovrebbe però partire dalla panchina.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano

BASILEA (3-5-2): Hitz; Lang, Pelmard, Calafiori; Ndoye, Burger, Diouf, Xhaka, Millar; Amdouni, Zeqiri. All. Vogel