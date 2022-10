Dove vedere Fiorentina-Istanbul Basaksehir di Conference League? Orario, arbitro e formazioni

Obiettivo qualificazione per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, alla ricerca del pass per gli ottavi di finale in Conference League. Stasera 27 ottobre, in diretta alle 18.45 su Sky Sport Football, la Viola affronterà al Franchi l’Istanbul Basaksehir capolista. In palio non solo il passaggio del turno, ma anche il primo posto del Gruppo A. I turchi sono infatti in vetta alla classifica con 10 punti, seguiti dalla Fiorentina con sette. Terzi gli Hearts con tre e ultimo il Riga con due. All’andata fu un match senza storia con l’Istanbul capace di travolgere 3-0 la formazione toscana. Arbitro di stasera sarà l’olandese Allard Lindhout, con assistenti i connazionali Mario Diks e Charles Schaap. Quarto uomo Edwin van de Graaf, mentre ricordiamo che non ci sarà il Var.

«Affronteremo una squadra tosta, ce l’hanno dimostrato all’andata», ha detto Vincenzo Italiano durante la conferenza stampa di ieri. «Possiamo metterli però più in difficoltà facendo il nostro gioco». La Fiorentina è reduce dalla rocambolesca sconfitta per 4-3 contro l’Inter all’ultimo respiro e da un cammino in campionato decisamente sotto tono. Diversa la situazione in Conference League, dove i due successi contro gli Hearts l’hanno portata al secondo posto in classifica. Già qualificato alla fase successiva, l’Istanbul intende però blindare il primo posto. Per via del 3-0 dell’andata, ai turchi basterà anche un pareggio al Franchi per ipotecare anche la vetta della classifica. «Sarà dura», ha detto il tecnico Emre Belozoglu, ex centrocampista dell’Inter. «Noi però vogliamo chiudere al meglio».

Fiorentina-Istanbul Basaksehir, le probabili formazioni di Conference League stasera 27 ottobre 2022 su Sky Sport

Qui Fiorentina, Italiano rilancia Jovic dal 1’ minuto

Una vittoria per strappare il biglietto almeno per i sedicesimi di Conference League. Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina devono però pensare anche alla Serie A e al delicato impegno contro lo Spezia di domenica. Per questo non si esclude un turnover in Europa, conservando forze fresche per i match futuri. Davanti al portiere Gollini, in vantaggio su Terraciano, ci saranno Milenkovic e Igor, con Biraghi e Terzic sugli esterni. In mediana spazio per Bonaventura al fianco di Amrabat e Barak che rileverà Maleh. In attacco non ci sarà Nico Gonzalez, ai box forse fino al Mondiale. Al suo posto ci sarà Kouamé con Ikoné e Jovic, favorito su Cabral. Ancora out Sottil, che sta lavorando a parte per recuperare dall’infortunio.

Qui Istanbul Basaksehir, Okaka unica punta dei turchi in Conference League

L’Istanbul Basaksehir sbarcherà con diverse vecchie conoscenze del calcio italiano. A partire dall’allenatore, Emre Belozoglu, che ha vestito la maglia dell’Inter dal 2001 al 2005 collezionando 79 presenze. Senza poi dimenticare i calciatori Lucas Biglia, ex Lazio e Milan, e Stefano Okaka, che ha giocato anche in Nazionale. Nel 4-3-3 dei turchi contro la Fiorentina in Conference League, davanti al portiere Sengezer ci saranno Ndayishimiye e Duarte, anch’egli ex meteora rossonera. Sugli esterni Junior a destra e Kaldirim a sinistra. Centrocampo con Ozcan e Aleksic ai fianchi del regista Biglia, mentre in avanti Okaka avrà il supporto di Gurler e Turuc.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Kouamé. All. Italiano.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Junior, Ndayishimiye, Duarte, Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozcan; Turuc, Okaka, Gurler. All. Emre.