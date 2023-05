Conference League, Basilea-Fiorentina: orario, arbitro e formazioni

L’ultimo passo per realizzare il sogno di una città. La Fiorentina di Vincenzo Italiano torna in campo stasera 18 maggio, alle 21 in diretta su Sky Sport Calcio e Dazn, per il ritorno della semifinale di Conference League. Al Sankt Jakob Park si ripartirà dal 2-1 per i padroni di casa del Basilea, vittoriosi sette giorni fa al Franchi. In palio un posto nella finale di Praga, in programma il prossimo 7 giugno. Nell’altra parte del tabellone, West Ham e AZ Alkmaar partiranno dal 2-1 per gli inglesi. Arbitro del match sarà lo spagnolo José María Sánchez, assistito dai connazionali Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. Quarto uomo Cesar Soto Grado, mentre al Var ci saranno Ricardo de Burgos e José Luis Munuera.

«Sappiamo di dover forzare la partita per trovare il pareggio», ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Italiano. «Vogliamo mettere la ciliegina sulla torta alla stagione, vedrete l’anima Viola». La squadra toscana tenterà di tornare nuovamente in una finale europea oltre 20 anni dopo l’ultima volta, quanto nel 1989-90 si arrese nel doppio confronto con la Juventus. Per la Fiorentina sarà anche occasione di confermarsi protagonista in Europa anche il prossimo anno, in quanto una vittoria della competizione garantirebbe l’accesso all’Europa League. Situazione comune anche per il Basilea che, sesto in campionato e reduce dal pesante 6-1 subito dal San Gallo, si aggrappa alla Conference League per giocare a livello internazionale il prossimo anno.

Basilea-Fiorentina, le probabili formazioni della semifinale di Conference League

Qui Basilea, un solo dubbio in attacco per Vogel

Dopo il massiccio turnover in campionato, il Basilea si rituffa in Conference League con tutti i suoi titolari. Davanti al portiere Hitz dovrebbero esserci Lang, Adams e Pelmard. A centrocampo dovrebbe giocare di nuovo Diouf, autore del momentaneo 1-1 a Firenze, con Xhaka e Burger nel ruolo di mezzali. Sulle corsie esterne invece maglia da titolare per Calafiori, ex Roma, sulla destra, mentre a sinistra si rivedrà Ndoye. In attacco è certo di partire dall’inizio Amdouni, l’eroe del Franchi con il gol vittoria, e uno fra Augurstin e Zeqiri, con il primo in vantaggio nel ballottaggio. Pronti dalla panchina Males e Frei.

Qui Fiorentina, Italiano conferma Cabral unica punta

Quanto alla Fiorentina, per raggiungere la finale di Conference League Italiano potrebbe operare qualche cambio rispetto al match di andata. Davanti a Terraciano è corsa a tre per due posti con Martinez Quarta, Igor e il rientrante Milenkovic, disponibile dopo la squalifica. A destra spazio per Dodò, mentre a sinistra dovrebbe essere certo di un posto capitan Biraghi. In cabina di regia ci sarà Amrabat con Mandragora, che sembrerebbe aver vinto il ballottaggio con Castrovilli. Ikoné, Bonaventura e Nico Gonzalez agiranno con tutta probabilità alle spalle di Cabral, favorito su Jovic.

BASILEA (3-5-2): Hitz; Lang, Adams, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni. All. Vogel.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano.