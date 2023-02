Conference League, andata playoff: Braga-Fiorentina e Lazio-Cluj

Stasera 16 febbraio scattano i playoff di Conference League con le gare di andata. In campo le seconde in classifica nella fase a gironi contro le squadre retrocesse dall’Europa League. Due le squadre italiane, con la Fiorentina di scena a Braga alle ore 18.45 e la Lazio all’Olimpico contro i rumeni del Cluj alle 21. Entrambe le partite saranno in diretta su Sky Sport Football oltre che in streaming su Dazn e SkyGo. Per i biancocelesti di Maurizio Sarri si tratterà dell’esordio assoluto nella competizione, frutto del terzo posto in Europa League in un girone che ha visto tutte le quattro squadre terminare a pari merito con otto punti. Da segnalare la presenza del Var per tutti i match, assente invece per quanto riguarda la fase a gironi.

Braga-Fiorentina, le anticipazioni del match di Conference League delle 18.45

«Vogliamo giocarcela fino in fondo». Così Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha presentato il match di stasera contro il Braga. «Teniamo molto alla Conference League e puntiamo ad andare avanti». La Viola non sta affrontando un ottimo momento di forma, con un pareggio negli ultimi cinque incontri di Serie A e un preoccupante 14esimo posto in classifica. L’allenatore dei toscani ha archiviato il caso di Nico Gonzalez, beccato in discoteca dopo la sconfitta contro la Juventus. «Verrà multato, ma d’ora in poi ci servirà al top della forma». Diversa la situazione del Braga, terzo in Primeira Liga a sette lunghezze dal Benfica capolista con quattro vittorie nelle ultime cinque uscite. Arbitro della partita sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, con assistenti i connazionali Pau Cebrián Devís e Gonzalo Garcia Gonzalez. Quarto uomo Miguel Ángel Ortiz Arias, al Var Cesar Soto Grado e José Luis Munuera.

Quanto alle formazioni, la Fiorentina dovrà fare a meno del solo Brekalo, rimasto in Italia per precauzione. Davanti a Terraciano si rivedrà Terzic al posto di Dodò sulla destra, con Biraghi confermato sul versante opposto. Al centro ci sarà Milenkovic in coppia con Igor. Centrocampo robusto con Barak, che rientrerà dal recente infortunio, che affiancherà Bonaventura e Amrabat in cabina di regia. Davanti fiducia per Jovic, in vantaggio su Cabral, con ai suoi fianchi Nico Gonzalez e Saponara. Non si esclude però anche un impiego di Ikoné e Kouamé. Per i portoghesi, un solo dubbio in vista del playoff di Conference League: l’attaccante Ricardo Horta è recuperato, ma potrebbe partire dalla panchina.

Lazio-Cluj, tutto sul match di stasera 16 febbraio 2023 su Sky Sport Football

Tre partite senza vittoria in campionato rappresentano un campanello d’allarme per Maurizio Sarri e la sua Lazio. La Conference League potrebbe dunque rappresentare il momento giusto per il riscatto, grazie ad un match sulla carta abbordabile. «Dobbiamo rispettare questa competizione, sebbene la Serie A rappresenti più interessi economici», ha detto l’allenatore dei biancocelesti. «Farò turnover solo in base alle condizioni fisiche, giocherà chi starà meglio». Dan Petrescu, tecnico sulla panchina del Cluj, promette battaglia pur con il pronostico a sfavore. «Serviranno sacrificio e fortuna, ma non è impossibile», ha affermato in conferenza. Arbitro del match sarà l’inglese Craig Pawson, con assistenti Lee Betts e Ian Hussin. Quarto uomo Robert Jones, mentre al Var l’austriaco Jarred Gavan Gillett e il britannico Constantine Hatzidakis.

Per il playoff di Conference League, la Lazio dovrà fare a meno del solo Alessio Romagnoli. L’ex capitano del Milan ha infatti accusato un problema muscolare nel match di campionato contro l’Atalanta e non ci sarà. Davanti a Provedel agirà al suo posto Casale in coppia con Patric, mentre sugli esterni dovrebbero esserci Lazzari e Hysaj. Probabile rivoluzione a centrocampo con le assenze di Cataldi e uno fra Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In campo dal 1’ minuto Marcos Antonio e Basic, mentre in attacco ci sarà Ciro Immobile. Il centravanti ha recuperato e sarà in campo con Felipe Anderson e Zaccagni. Nel Cluj spicca una vecchia conoscenza del calcio italiano, con l’ex portiere dell’Udinese Scuffet fra i pali.