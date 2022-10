Condominio non paga le bollette: società chiude il teleriscaldamento

Un condominio non paga le bollette e il teleriscaldamento gli viene tagliato senza preavviso. È successo a Grugliasco, in provincia di Torino, per via della morosità di 24 condomini. A loro volta, questi non saldavano i conti per i prezzi raddoppiati del gas.

Un condominio non paga le bollette: chiuso il teleriscaldamento

Senza riscaldamento, da un momento all’altro. E senza essere avvisati. È successo a Grugliasco, in provincia di Torino, in via Duccio Galimberti 3, in un condominio che da un po’ non pagava le bollette. Con un un solo avviso nell’androne, agli abitanti del palazzo è stato tagliato il teleriscaldamento. «Nessuno ci ha detto nulla, hanno messo solo l’avviso, ma nessuna lettera da parte di Iren», ha raccontato uno dei condomini a Repubblica. «C’è stato un bell’aumento. Non è che per colpa di qualcuno o del caro gas ora dobbiamo stare al freddo. Sentiremo cosa dice l’amministratore. C’è chi si sta organizzando con stufette o altro».

L’amministratore in seguito ha spiegato che la decisione dell’Iren dipende dalla morosità dei 24 condomini, che hanno visto raddoppiare i prezzi delle bollette del gas. Un importo che prima della guerra e della crisi non superava i 25mila euro, la scorsa stagione è arrivato a toccare i 55mila. Il tutto senza possibilità di rateizzare perché per il teleriscaldamento si paga subito una rata pari al 50% e poi il resto in poche tranche. Da Iren intanto hanno fatto sapere «che le eventuali sospensioni di erogazione di calore avvengono a seguito di morosità prolungate e solo dopo aver inviato più comunicazioni di sollecito e con la disponibilità di studiare possibili piani di rientro dell’insoluto».