Concorso Polizia di Stato 2022 per vice ispettore: date e requisiti

Tuttavia, il limite di età cambia in relazione ai seguenti casi:

– può essere elevato fino ad un massimo di 3 anni per i militari;

– non c’è limite per il personale appartenente alla Polizia di Stato con almeno 3 anni di servizio effettivo;

– è elevato a 33 anni per il personale appartenente all’Amministrazione civile dell’interno.