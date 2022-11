Concorso Ministero Cultura 2022, 518 posti: come fare e cosa studiare

Il nuovo concorso del Ministero della Cultura 2022 è alla ricerca di: 268 archivisti di Stato, 130 bibliotecari, 15 restauratori, 32 architetti, 35 storici dell’arte, 20 archeologi, 8 paleontologi e 10 demoetnopaeolontologi. Si tratta di un totale di 518 posti a disposizione. Per poter rientrare in graduatoria, gli interessati – oltre ai titoli previsti e indicati sul bando che faranno parte della valutazione – dovranno affrontare una prova scritta e una orale.

Concorso Ministero Cultura 2022, 518 posti: scadenza e come fare domanda

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l’8 dicembre 2022. Per l’occasione, è stato messo a disposizione il sito ufficiale www.inpa.gov.it. Per presentare la domanda serve lo SPID, la carta nazionale dei servizi, oppure la carta di identità elettronica (ne basta uno). In più, serve un indirizzo di posta elettronica certificata PEC intestata alla persona che sta presentando la sua candidatura (non varrà la PEC di familiari stretti).

La quota di partecipazione è di 10 euro. La compilazione si fa direttamente sul sito, dove si inseriranno anche gli eventuali allegati. Al termine, si ottiene la ricevuta e il bollettino da pagare tramite PagoPA.

Come funziona e cosa studiare

Purtroppo, per questo concorso non ci saranno banche dati e le prove saranno diverse in base al ruolo per cui si concorre. Ci saranno però 10 domande su 60 uguali per tutti. Infatti, la prova scritta sarà un test con domande a risposta multipla. Le domande comuni a tutti i partecipanti che avranno superato la prima selezione per titoli riguarderanno: elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico, alle responsabilità dei dipendenti pubblici e al procedimento amministrativo; elementi di diritto del patrimonio culturale; elementi di diritto dell’Unione europea; struttura e organizzazione del Ministero della cultura.

Poi ci saranno 15 domande relative al ruolo specifico e altre 7 domande che serviranno a giudicare «capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata» si legge nel bando. Si passa con un punteggio minimo di 21 su 30.