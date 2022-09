Concorso in magistratura, novità: niente penna alle prove, stop scuola di specializzazione

Con l’ultimo Decreto Aiuti ter, il concorso in magistratura è stato completamente rivoluzionato. Sono diverse le modifiche approvate che accendono le speranze di migliaia di aspiranti giudici e magistrati. Quali sono le novità? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Requisiti ridotti per poter accedere al concorso in magistratura

I prossimi aspiranti magistrati saranno coloro che potranno beneficiare delle nuove modifiche introdotto con il Decreto Aiuti ter. Infatti, per poter accedere al prossimo concorso in magistratura, non bisognerà più aver frequentato tirocini, scuole di specializzazioni o essere già abilitati come avvocati. Un tempo ciò era necessario, anzi, addirittura fondamentale ma da ora basterà soltanto la Laurea in Legge. Per questa ragione, potranno accedere al prossimo concorso anche coloro che sono neo-laureati e che abbiano seguito un corso universitario dalla durata non inferiore a quattro anni.

È stata introdotta anche un’altra importante novità per il concorso in magistratura. Infatti, per velocizzare la correzione delle prove, gli esami scritti non verranno più effettuati con la penna, ma saranno virtuali, attraverso appositi computer. Tuttavia, le novità per le prove scritte saranno regolate prossimamente, grazie a uno specifico decreto ministeriale che chiarirà tutti i dettagli.

Novità anche per i professori che devono correggere le prove scritte

Il Decreto Aiuti ter introduce anche delle novità per quanto riguarda i professori chiamati a correggere le prove scritte del concorso in magistratura. Infatti, i professori universitari che fanno parte della commissione di concorso possono chiedere al proprio ateneo l’esonero parziale o addirittura totale dall’attività di insegnamento per il tempo che serve a correggere le prove scritte.

Tutte queste modifiche sono state rilasciate perché in Italia c’è una grave carenza di magistrati. Ad ogni modo, coloro che sperimenteranno queste nuove regole sono i candidati che proveranno a superare il concorso in magistratura previsto per fine settembre, che dovrebbe colmare ben 400 buchi.