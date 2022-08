Concorso Agenzia Dogane 2022: il 30 agosto opportunità da 980 posti

Annunciata la data dei primi due bandi del concorso 2022 per ottenere un impiego a tempo indeterminato presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: vediamo quale sarà la data in cui verranno pubblicati e come funzionerà questa importante opportunità di lavoro.

Concorso Agenzia Dogane e dei Monopoli: qual è la data?

La data da segnare con il pennarello rosso sul calendario è quella del 30 agosto 2022. Durante questo giorno verranno rese note tutte le procedure concorsuali da seguire per poter tentare di ottenere l’impiego lavorativo. Tutte le istruzioni verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, molto probabilmente non ci sarà un bando unico, ma molteplici bandi ai quali potranno partecipare i candidati.

Per il momento, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di indire due procedure concorsuali che daranno accesso a 980 posti a tempo indeterminato. Possono accedere a questo concorso coloro che hanno conseguito il diploma di liceo oppure sono laureati. In seguito, forse addirittura nel 2023, verranno annunciati altri bandi di concorso. Questo fa parte del piano dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di assumere nuovo personale, per un totale di 1.800 posti di lavoro.

Per ora le due procedure concorsuali prevedono l’assunzione di 980 posti, dunque è presumibile che in futuro vengano date nuove indicazioni. In ogni caso, per ricevere informazioni ufficiali e informarsi sul concorso Agenzia Dogane è necessario visitare il sito adm.gov.it.

Come si svolgeranno le prove del concorso?

Probabilmente le prove si svolgeranno in modo diverso rispetto agli altri concorsi statali. Infatti, il concorso Agenzia Dogane e Monopoli prevede la regionalizzazione, e dunque la possibilità per ogni candidato di scegliere la regione nella quale lavorare. Inoltre, per scremare il numero dei partecipanti, è probabile ci sia una prova pre-selezione. Si pensa anche ad una doppia prova concorsuale, scritta e orale, con l’ausilio di strumenti informatici. Ad ogni modo, occorre attendere il 30 agosto per scoprire le novità e tutte le procedure su questo concorso.