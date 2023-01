Concorsi pubblici, nel 2023 156.400 assunzioni: tutti i posti disponibili

Concorsi pubblici 2023, quali sono i posti ancora disponibili? Purtroppo, le domande per il concorso per 1.410 allievi della Guardia di Finanza si potevano presentare fino allo scorso 2 gennaio, ma ci sono altri concorsi in arrivo per un totale di 156.400 assunzioni quest’anno. Ecco quali sono tutte le opportunità e come presentare la domanda.

Concorsi pubblici 2023, posti disponibili e requisiti

Domani, 5 gennaio, scade la possibilità di presentare la domanda per il concorso ANAC per 20 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. L’ente intende scegliere con questo bando i nuovi funzionari dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Un altro bando che scade domani è quello della Regionee Sardegna. Infatti, il bando prevede 117 posti per provvedere alla carenza di personale sanitario nelle Asl e nelle aziende ospedaliere. Nel dettaglio, l’ente ceca 57 OSS, 10 ostetrici/e, 10 tecnici di radiologia, 10 tecnici per la prevenzione nei luoghi di lavoro11 fisioterapisti, 8 terapisti occupazionali e 11 tecnici sanitari per laboratori biomedici.

Arriva la proroga, invece, per il bando del Ministero della Cultura per le 518 unità di personale non dirigenziale. Si potranno presentare le domande entro il 9 gennaio. In particolare, il Ministero è alla ricerca di: 268 archivisti, 130 bibliotecari, 15 restauratori conservatori, 32 architetti, 35 storici dell’arte, 20 archeologi, 8 paleontologi e 10 demoetnoantropologi. Il 9 febbraio è previsto per la scadenza del bando di concorso per 400 notai.

Come presentare la domanda

Il 12 gennaio è la volta dell’Azienda Zero della Regione Veneto, che cerca 701 collaboratori per il comparto sanitario da assumere nelle diverse sedi territoriali a tempo indeterminato.

Per i ministeri, è importante fare riferimento alle sezioni dedicate ai bandi sui portali online dei ministeri stessi. La domanda si invierà per via telematica utilizzando lo Spid, la CIE o la CNS. Invece, per gli enti locali ci si può rivolgere al sito azeroveneto.concorsismart.it per il Veneto e al sito della Regione Sardegna per ulteriori dettagli sulle modalità specifiche di presentazione della domanda.