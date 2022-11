Concita De Gregorio: età, marito, figlio adottivo e biografia della giornalista

Giornalista, scrittrice, conduttrice e opinionista italiana, Concita De Gregorio è stata direttrice dell’Unità dal 2008 al 2011 ed è attualmente un’editorialista de la Repubblica: vediamo qual è la sua età, chi sono suo marito e i suoi figli e che libri ha scritto.

Chi è Concita de Gregorio: età e biografia

Nata a Pisa da madre catalana e padre toscano di origine siciliana, ha studiato al Liceo classico Niccolini Guerrazzi di Livorno e, successivamente, all’Università di Pisa dove ha conseguito la laurea in Scienze politiche. Classe 1963 (ha dunque 59 anni), contestualmente agli studi universitari ha iniziato a lavorare nelle radio e nelle televisioni locali toscane entrando a Il Tirreno nel 1985. Qui, per otto anni, ha lavorato nelle redazioni di Piombino, Livorno, Lucca e Pistoia. L’approdo a la Repubblica è invece avvenuto nel 1998 per occuparsi di cronaca e politica interna.

Dieci anni dopo è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice de L’Unità (2008-2011). La fine dell’esperienza presso la testata fondata da Gramsci, coincisa con il suo ritorno a la Repubblica, si è portata dietro uno strascico giudiziario: anni dopo, a causa del fallimento della società editrice, è stata ritenuta l’unico soggetto chiamato a rispondere in solido circa numerose cause per diffamazione mosse in sede civile contro la testata (pur non essendo stata l’autrice degli scritti). Durante questa vicenda, la giornalista ha subito il pignoramento di conti bancari e altri beni.

Dal 2013 al 2016 ha condotto su Rai Tre il programma di letteratura e cultura Pane quotidiano mentre a settembre 2018, affiancata da Daniela Amenta, ha presentato Cactus, basta poca acqua su Radio Capital. Nel 2021 ha condotto l’edizione estiva di In onda su LA7 e la conseguente edizione invernale.

Concita De Gregorio: i libri

Oltre che di articoli di giornale, Concita De Gregorio è autrice anche di diversi libri:

Non lavate questo sangue. I giorni di Genova

Una madre lo sa. Tutte le ombre dell’amore perfetto

Malamore. Esercizi di resistenza al dolore

Un paese senza tempo. Fatti e figure in vent’anni di cronache italiane

Così è la vita. Imparare a dirsi addio

Io vi maledico

Un giorno sull’isola. In viaggio con Lorenzo

Mi sa che fuori è primavera

Cosa pensano le ragazze

Nella notte

In tempo di guerra

Lettera a una ragazza del futuro

Concita de Gregorio: marito e figlio adottivo

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che è spostata con il collega Alessandro Cecioni. Appassionato di giornalismo d’inchiesta, costui ha lavorato per anni nell’ambito della cronaca nera e nel 2019 ha anche pubblicato il libro Il Mostro di Firenze – ultimo atto. La coppia ha avuto quattro figli, tre dei quali naturali e uno adottivo. I tre naturali sono Bernardo, Lorenzo e Pietro. Per quanto riguarda la quarta figlia adottata non sono invece disponibili informazioni.