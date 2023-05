Il Concertone tra polemichette e musica non pervenuta

Il Concertone del Primo Maggio, quello organizzato per conto delle Tre Sorelle dei sindacati da iCompany e trasmesso in diretta tv da Mamma Rai è stato spesso foriero di polemiche, più o meno giustificate e sensate. Basti pensare agli Elii censurati per aver beffeggiato Remo Gaspari e il suo arrivo in Abruzzo a bordo di un elicottero, lì in mezzo a un campo di calcio dove si teneva una partita delle serie minori, a Pelù che infilava un condom sul microfono o, più recentemente, a Fedez che si faceva beffe degli autori dando vita a un minimonologo non autorizzato (e anche vagamente paraculo).

La musica è passata da San Giovanni senza lasciare traccia

Quest’anno non è stato da meno. Anche se, forse per osmosi con l’atmosfera pop della musica andata in scena dal palco di Piazza San Giovanni, una piazza gremita di ragazzi, purtroppo costretti spesso a ripararsi sotto gli ombrelli a causa del maltempo, le polemiche sono state tutte piuttosto light, anche quando gli argomenti in ballo avrebbero potuto aprire squarci degni di Fontana. Il tutto mentre la musica, sempre di un concerto, anzi, del Concertone si tratta, andava via senza lasciare traccia, chi nel mentre fosse incappato nel cast del 1992, tra Pino Daniele e Fossati, Battiato e Fiorella Mannoia, Luca Carboni e Ligabue, non potrà non aver provato sconcerto, se non addirittura istinti suicidi.

Solo l’attacco di Rovelli a Crosetto ha risvegliato per un attimo gli animi della piazza

Prima polemica del giorno, ultraleggera, quella buttata lì dai tifosi della Lazio sui social. A causarla un’idea degli autori neanche così fuori fuoco, quella di chiedere al pubblico, da casa o in piazza, di mandare il proprio “diritto mancato”. Qualcuno, scherzosamente, ha indicato quello degli abitanti del centro di Roma di tifare Lazio senza essere corcati. Apriti cielo. I tifosi non hanno quasi mai un gran senso dell’umorismo, le scuse di Ambra e Biggio da quel palco sono sembrate in perfetta linea col mood del giorno, dare peso a quel che peso non dovrebbe avere, senza concentrarsi troppo sui temi importanti.

Tema importante che invece ha affrontato il professor Carlo Rovelli, lì a attaccare frontalmente nientemeno che il ministro della Difesa Guido Crosetto, convitato di pietra. «In Italia», ha detto il fisico, «il ministro della Difesa è stato vicinissimo a una delle più grandi fabbriche di armi nel mondo, Leonardo». Un attacco che ha per qualche istante risvegliato i vecchi implacati spiriti di chi, in fondo, al Primo Maggio crede davvero, ma che presto è stato rimesso in sonno dagli autori, che hanno chiesto a Ambra di prendere le distanze, invocando un mancato, questo sì, contraddittorio. Come se una critica sensata dovesse necessariamente avere qualche stolto che provi a annullarla.

Ambra e quelle parole non importanti

Altra frase di Ambra presa di mira da parte dei social, quella che l’ha vista dire che le parole non sono importanti, forse per evocare quel Nanni Moretti nel mentre tornato sotto i riflettori, i social non perdonano e via di bastone nei confronti della presentatrice della kermesse, a suo modo ben intenzionata a chiedere un cambio di rotta tra chi accetta le vocali al femminile al termine dei nomi professionali ma sembra poco incline ad accettare una equiparazione salariale tra donne e uomini, «tenetevi le a e le e ma dateci lo stesso stipendio», questo il senso. Insomma, ripeto, niente di particolarmente succoso, ma buono per accompagnare le canzoni, anche quella assolutamente poco succose, con Ligabue tornato su quel palco dopo 17 anni che, questo sì davvero scandaloso, ha dichiarato nel pomeriggio qualcosa che suona suppergiù così: «Anche io prima dei 30 anni ho fatto veri lavori, perché scrivere canzoni e salire su un palco non è un vero lavoro», alla faccia delle tante parole, sempre quelle, spese dai lavoratori dello spettacolo durante i due anni di pandemia, nel tentativo di venir riconosciuti diritti e dignità da chi sembra buono solo come sottofondo, come in certi ascensori (non sociali).

Difficile far passare messaggi se le canzoni sono queste

Massimo Bonelli, organizzatore dell’evento, ha dichiarato di aver invitato un cast prevalentemente contemporaneo e giovane per attirare in piazza le nuove generazioni e permettere loro di ascoltare discorsi importanti sul lavoro, la dignità salariale, la sicurezza sul lavoro, poco conta che sullo sfondo ci fossero anche i loghi di alcuni sponsor, penso a Just Eat, che esattamente di questi argomenti potrebbe non essere ottimo esempio, a meno che di delivery washing non si tratti, l’impressione è che i giovani fossero lì per ascoltare quella musica ma che di discorsi ne siano stati fatti pochi, e comunque spesso pelosi, perché è difficile far passare certi messaggi se chi è artista di punta della serata ha più che altro da veicolare contenuti quali «vorrei scoparti come appena uscito di galera», parlo di Lazza che per altro ha anche scazzato con l’organizzazione, si vociferava nel backstage. Le parole, diceva Michele Apicella, sono importanti, ma anche la musica ha il suo peso. In assenza di quest’ultima, difficile che delle parole resti qualche traccia.

LEGGI ANCHE: Lavorare debilita l’uomo