Concerto del Primo Maggio 2023, la scaletta

Nove ore di musica dal vivo, con circa 50 artisti. La 30esima edizione del del Concerto del Primo Maggio di Roma, con la conduzione di Ambra Angiolini affiancata da Fabrizio Biggio, inizia alle 15:15. L’evento viene trasmesso in diretta su Rai 3 (con pausa per le edizioni dei telegiornali della sera), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. Ecco la scaletta degli artisti che si succederanno sul palco di San Giovanni in Laterano.

Concertone del Primo Maggio, i cantanti in ordine di apparizione sul palco

Gaia

Bnkr44

Alfa

Giuse The Lizia

Ciliari

Mille

I vincitori del Contest 1MNEXT: Etta, Maninni, Still Charles, insieme a Hermes, vincitore del contest “Sicurezza stradale in musica”

Rose Villain

Wayne

Tropea

Napoleone

Uzi Lvke

Epoque

Ginevra

Serendipity

L’Orchestraccia

Fulminacci

Mara Sattei

Paolo Benvegnù

Il Tre

Dalle 19 alle 20 è prevista una pausa per il telegiornale. In piazza si ballerà con il dj set di Ema Stokholma. Poi il ritorno della musica dal vivo.

Ariete

Geolier

Coma_Cose

Matteo Paolillo

Levante

Aiello

Baustelle

Johnson Righeira

Francesco Gabbani

Carl Brave

Tananai

Piero Pelù con Alborosie

Lazza

Ligabue

Emma

Mr.

Rain

Rocco Hunt

Aurora

Dove e come vedere il Concertone di San Giovanni in Laterano

Oltre che su Rai 3, l’intero concerto sarà disponibile come detto anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. A Rai Italia il compito di proporre l’intero concerto da Piazza San Giovanni nel mondo, dividendolo in due tranche. Primo Maggio da ascoltare e guardare anche su Rai Radio 2, voce ufficiale del Concertone (disponibile anche in video sul canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat): qui si potrà ascoltare e vedere il dj set a partire dalle 19.