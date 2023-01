Concertone di Roma, Elodie e Andrea Iannone ‘pizzicati’ a baciarsi nel backstage

«Mi frequento con Andrea e cerco di fare le cose da adulta, pian pianino ci conosciamo». Così Elodie aveva raccontato nel salotto di Mara Venier Domenica In l’inizio della sua relazione con Andrea Iannone. Al Concertone di Roma per il Capodanno 2023 i due si baciano nel backstage.

«Di un uomo mi affascina la genuinità ed Andre è così. La mia più grande paura? La solitudine» aveva continuato Elodie con la conduttrice della domenica pomeriggio. Dalle parole sembra che si sia passati ai fatti, a giudicare dalle immagini del bacio tra i due. I fotografi della rivista Chi hanno paparazzato i due nel backstage del concerto mentre si abbraccio, si scambiano promesse e si baciano alla mezzanotte per festeggiare insieme il nuovo anno.

A quanto si sa, la coppia non si è mai presentata ufficialmente come tale, anche se i paparazzi li hanno spesso immortalati insieme. La coppia cerca di essere discreta per quello che può. Secondo i ben informati, però, la relazione andrebbe avanti da circa 6 mesi e il nuovo anno potrebbe essere quello giusto per portare avanti la loro relazione.

A quanto si apprende, i due avrebbero fatto diversi viaggi insieme ed Elodie avrebbe conosciuto anche la famiglia di Andrea in Abruzzo. Attualmente, Iannone si trova a Zurigo, mentre la base della cantante è a Milano. In ogni caso, sembra che i due riescano a portare avanti benissimo la loro relazione nonostante la distanza. In più, si sapeva già che Elodie avrebbe partecipato al Concertone.

«Ora che si sono trovati, che hanno capito di essere simili, con gli stessi punti di vista, il loro sogno è vivere insieme» aveva svelato un’amica al settimanale Di Più lo scorso dicembre. Chissà che il 2023 non sia l’anno giusto!