Chi suonerà al concerto per re Carlo III

Proseguono i festeggiamenti per l’incoronazione di Carlo III. Stasera è infatti in programma, presso il castello di Windsor, il grande concerto in onore del nuovo regnante. Dai Take That a Katy Perry, da Lionel Richie ad Andrea Bocelli, molte le star che prenderanno parte all’evento, a cui assisteranno 20 mila persone, tra cui 10 mila estratte a sorte.

Le star internazionali che hanno risposto “presente”

Lo statunitense Lionel Richie, che fu il primo ambasciatore del Prince’s Trust, ovvero l’ente di beneficenza fondato da Carlo, è una delle certezze della serata. La sua All Night Long dovrebbe essere uno degli inni del concerto. Lionel Richie era tra i cantanti preferiti di Lady Diana che, come raccontato nel 2015 dall’ex frontman dei Commodores, amava in particolare il brano Hello.

Al concento parteciperanno anche i Take That, ovvero la più famosa boy band degli Anni Novanta. Lo faranno però in formato ridotto: da cinque a tre membri. Presenti Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen. Assenti Jason Orange, che ha lasciato il gruppo nel 2014, e Robbie Williams, il cui abbandonò causò lo scioglimento della formazione ormai 27 anni fa.

Katy Perry spotted looking for her seat at the #Coronation of King Charles III. pic.twitter.com/m2JmrCtNIg — Pop Base (@PopBase) May 6, 2023

Ci sarà poi la popstar Katy Perry, prima della cerimonia a Westminster Abbey ha avuto qualche difficoltà a trovare il suo posto a sedere, come testimoniato da un video diventato virale. Anche lei è tra i “fedelissimi” di Carlo, in quanto ambasciatrice del British Asian Trust, fondato dall’allora principe nel 2020. Al castello di Windsor si esibirà poi Andrea Bocelli, simbolo del bel canto italiano a livello internazionale e amatissimo nel Regno Unito. Bocelli si esibirà in duetto con basso-baritono gallese Bryn Terfel, suo grande amico.

Ed Sheeran, Adele e non solo: i grandi assenti

Confermati poi Freya Ridings, Alexis Ffrench, Bette Midler, Paloma Faith, Steve Winwood, Olly Murs, Nicole Scherzinger, Tiwa Savage. A quanto pare hanno invece detto no (per vari motivi) sia Adele che Ed Sheeran, entrambi graditissimi dal re, così come Harry Styles e Kylie Minogue, al pari di Elton John – troppi amico della principessa Diana per dire sì. Saltata anche la possibile reunion delle Spice Girls, che avrebbero avuto bisogno di più tempo per provare.