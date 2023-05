Concerto Primo maggio a Roma oggi su Rai3: scaletta, cantanti e presentatori

Tutto pronto per il Primo maggio 2023, il tradizionale concerto di Roma per la Festa dei lavoratori. Oggi 1 maggio, a partire dalle 15 in diretta su Rai3, piazza San Giovanni in Laterano si animerà con le esibizioni di alcuni dei cantanti italiani più in voga su radio e piattaforme streaming. Sul palco infatti, fra gli altri, Lazza, Emma, Tananai e Francesco Gabbani. Grande attesa anche per Matteo Paolilo con la colonna sonora della serie record Mare fuori. Ospite internazionale sarà la norvegese Aurora, artista da 2.5 miliardi di ascolti in streaming. Alla conduzione Ambra Angiolini, che guiderà l’intera giornata al fianco di Biggio. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Concerto Primo Maggio 2023, scaletta e cantanti di oggi 1 maggio 2023 su Rai3

Fra i più grandi concerti gratuiti in Europa, il concerto del Primo maggio è promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Sul palco di Roma saliranno numerosi artisti della scena italiana, molti dei quali hanno partecipato alla recente edizione del Festival di Sanremo. Pur non essendoci Marco Mengoni, che partecipò l’anno scorso, saranno nella Capitale Lazza, classificatosi secondo con la sua Cenere, il fenomeno dei social Tananai e Mr. Rain, sul podio all’Ariston con Supereroi. A piazza San Giovanni in Laterano suoneranno anche Emma, Ariete, i Coma_Cose, Geolier, Carl Brave e Francesco Gabbani, reduce dal suo Ci vuole un fiore su Rai1. E ancora, spazio a Piero Pelù che canterà con l’artista reggae Alborosie, oltre a Mara Sattei, Baustelle, Aiello, Levante, Rocco Hunt e Gaia. In scaletta anche le esibizioni di Righeira, Alfa, Fullimacci e Matteo Paolillo che canterà la soundtrack di Mare Fuori.

La line up del Primo maggio 2023 comprende anche Il Tre, Giuse the Lizia, Mille, Rose Villain, Tropea, Uzi Lvke e Neima Ezza. Completano il roster di cantanti Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù, Ciliari, Napoleone e Wayne. A loro, sul palco di San Giovanni in Laterano si uniranno i vincitori del contest 1MNEXT Etta, Still Charles e Maninni oltre al campione di Sicurezza stradale in musica Hermes. Il concertone si aprirà su Rai3 solamente alle 15, ma già da un’ora prima chi sarà in piazza potrà ascoltare un pre-show con Leo Gassmann, Iside, Camilla Magli, Wepro e Savana Funk. Come da tradizione, il concerto di Roma ospita sul palco un artista internazionale. Quest’anno arriverà nella Capitale Aurora, fenomeno mondiale che ha già totalizzato 2.5 miliardi di streaming sulle piattaforme musicali online. Norvegese, classe 1996, canterà alcuni brani del suo ultimo album The Gods We Can Touch.