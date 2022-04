Concerto del Primo Maggio domenica su Rai 3: conduttrice, ospiti e artisti

È tutto pronto per l’attesissimo Concerto del Primo Maggio in onda questo pomeriggio, domenica 1 maggio 2022, a partire dalle 15.30 su Rai 3. Dopo due anni, l’evento ritorna finalmente alla sua formula di maxi show con il pubblico in presenza e, soprattutto, nella sua location originaria: piazza San Giovanni.

Patrocinato da CGIL, CISL e UIL e condotto per la quinta volta dall’attrice Ambra Angiolini (che torna a lavorare in tandem con l’ormai inseparabile direttore artistico Massimo Bonelli), il concerto si aprirà con il claim «Al lavoro per la pace», un duplice omaggio ai lavoratori italiani e alle vittime della guerra in Ucraina per ribadire l’urgenza di una sempre più radicata ricerca di pace tra le nazioni.

Mentre la riserva su eventuali co-conduttori non è ancora stata sciolta, da qualche settimana, invece, è stata ufficializzata la lunga lista di ospiti che si alterneranno sul palco della kermesse che, a giudicare dalle premesse, ha tutte le carte in regola per incarnare il ritorno alla normalità dopo gli anni difficili della pandemia. Tra i personaggi che affiancheranno Angiolini troviamo il divulgatore scientifico Barbascura X, i giornalisti Riccardo Iacona, Giovanna Botteri e Francesca Barra, gli attori Claudio Santamaria e Marco Paolini, lo scrittore Stefano Massini e il comico e presentatore tivù Valerio Lundini.

Ancora più ricca e variegata, invece, è la lineup degli artisti che si esibiranno dal vivo davanti alla folla che riempirà la piazza. La scaletta prevede Angelina Mango, Ariete, Bandabardò & Cisco, BigMama, Bresh, Caffellatte e Deddy, Carmen Consoli, Claver Gold, Clementino, Coez, Colapesce e Joan Thiele, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Extraliscio, Fabrizio Moro, Fasma, Gemitaiz, Giorgieness, Go_A, Hu, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, L’Orchestraccia, Luce, Luca Barbarossa, Mace, Mara Sattei, Marco Mengoni, Max Pezzali, Mecna, Mille, Mira, Mobrici, Mr. Rain, Ornella Vanoni, Psicologi, Rancore, Rkomi, Rovere, Sincro, Tommaso Paradiso, Venerus, VV, Willie Peyote, e il cast di Notre Dame de Paris, il musical di Riccardo Cocciante che festeggia il suo ventennale.

Il Concerto del Primo Maggio sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e in radio su Rai Radio 2, a partire dalle 15.30. Ma non è tutto. L’evento, infatti, sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.