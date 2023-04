Concerto Primo Maggio 2023: scaletta e lista dei cantanti che si esibiranno a Roma

Il Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma è alle porte e c’è grande curiosità sugli artisti che si alterneranno sul palco che, come ogni anno, sarà a Piazza San Giovanni in Laterano. L’evento è tra i concerti gratuiti più grandi in Europa ed è tra i più attesi ogni anno dal 1990, anno in cui nacque. Da allora, la manifestazione nata per celebrare i lavoratori riesce a portare nella Capitale migliaia di appassionati di musica. Vediamo qual è la scaletta delle esibizioni e quali cantanti si esibiranno.

Concerto Primo Maggio 2023: i cantanti presenti

Promosso dai sindacati CGIL, CISL e UIL, il concerto porta sul palco artisti noti e meno noti del panorama musicale internazionale. Quest’anno ci saranno Ariete, Bnkr44, Carl Brave, Coma Cose, Fulminacci, Mr Rain e Tananai. Molti i nomi di artisti che si sono esibiti alla passata edizione del Festival di Sanremo, ai quali si affiancheranno anche cantanti emergenti scelti fra i tre finalisti al contest 1MNEXT 2023. La lineup ufficiale del concerto, però, è molto più ampia.

Sul palco anche Aiello, che ha appena pubblicato il singolo Aspettiamo Mattina che anticipa il suo terzo album, Alfa, i Baustelle, Francesco Gabbani, Levante, Mara Sattei, Rocco Hunt, Piero Pelù e i suoi Bandidos e Rose Villain. L’ospite internazionale sarà la cantante norvegese Aurora. La giovane artista è diventata celebre su Tik Tok con il brano scritto da lei Runaway. Il nuovo singolo Cure for me è stato scelto anche come colonna sonora del teaser del concerto. Sul palco, inoltre, è prevista anche la presenza di Matteo Paolillo, l’attore dell’amatissima serie tv Mare Fuori e co-autore della sigla, già disco d’oro, O mar for.

Concerto Primo Maggio 2023: dove vederlo

L’inizio del concerto è previsto per le ore 15:00 e l’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3. Alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, ci sarà Ambra. La diretta è trasmessa anche da Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia, nonché dai rispettivi canali social Instagram, Facebook, Twitter e TikTok.

Concerto Primo Maggio 2023: la scaletta

Questo l’ordine di esibizione degli artisti: