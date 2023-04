Concerto dei Pooh a Roma: biglietti, date e info

Li abbiamo visti di nuovo insieme in occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo in quella che fu la formazione originale con l’eccezione di Stefano D’Orazio, scomparso a novembre 2020, e proprio dal palco dell’Ariston annunciarono la data del concerto di Milano a cui seguì, qualche giorno dopo, l’annuncio di quella di Roma allo stadio Olimpico. I Pooh hanno deciso di concedersi al pubblico della Capitale il 15 luglio 2023 in un evento, Amici per sempre, durante il quale si rivivranno oltre 50 anni di storia attraverso la loro musica.

Concerto dei Pooh a Roma: biglietti e info

«Amici per sempre non è solo un titolo ma molto di più. È un po’ come l’amore, l’amore vero vive per sempre. Io questi 50 anni li ho fatti tutti, ho condiviso ogni momento, ogni ora, ogni giorno», ha spiegato Roby Facchinetti a proposito del titolo. I biglietti per il concerto di Roma allo Stadio Olimpico partono da 39,00€ e sono previsti in diverse tipologie. I biglietti package comprendono, in base al pacchetto scelto, pass laminato, gadget, posti riservati, servizio catering, bagno e guardaroba privato e area pre-show. Tutti i costi e la prevendita si possono leggere su Ticketone.it.

I Pooh non hanno bisogno di presentazioni, sono tra i gruppi che hanno fatto la storia della musica italiana. Nati nel 1966 a Bologna, la band ha cambiato formazione più volte ma quella storica è stata composta per molti decenni da Roby Facchinetti (voce e, tastiera), Dodi Battaglia (chitarra), Red Canzian (basso) e Stefano D’Orazio (batteria e, occasionalmente, flauto). Nel 2016 la band si è sciolta per poi riunirsi nel 2022 con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli (quest’ultimo fu tra i fondatori della band ma decise poi di allontanarsi per continuare la carriera da solista).

Insieme alle date di Milano (Stadio San Siro 6 luglio) e Roma (Stadio Olimpico 15 luglio), i Pooh si esibiranno in concerto anche a Verona (Arena di Verona 29-30 settembre).