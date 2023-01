Concerto per la pace stasera su Canale 5: scaletta e ospiti

In occasione della Giornata Mondiale per la Pace, stasera 1 gennaio alle 21.15 su Canale 5 andrà in onda il Concerto per la Pace – 30 anni di Natale in Vaticano. Artisti nazionali e internazionali si esibiranno sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma nel segno della speranza e della solidarietà. Per tutto l’evento sarà possibile donare al numero solidale 45594 in favore delle vittime della guerra in Ucraina. Canteranno, fra gli altri, Orietta Berti, Fiorella Mannoia, Cristina D’Avena e Gigi d’Alessio. Spazio anche ai campioni dello sport Federica Pellegrini e Marcell Jacobs. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app Mediaset Play e Infinity+.

Concerto per la pace, le anticipazioni di stasera 1 gennaio 2023 su Canale 5

Alla conduzione ci sarà come detto Federica Panicucci, che presenterà sul palcoscenico gli artisti italiani e internazionali. In scena Gigi d’Alessio, Fiorella Mannoia, Orietta Berti e la star dei cartoni animati Cristina D’Avena. E ancora, il giovanissimo Aka 7even e Neri Marcorè. Dall’estero arriveranno Amy Lee, cantante degli Evanescence, lo spagnolo Hevia, l’israeliano Kayma e lo svedese Darin, celebre in radio per la sua hit Superstar. L’accompagnamento musicale sarà opera dell’Orchestra Italiana del Cinema sotto la guida del maestro Adriano Pennino. Sul palco del Concerto per la pace anche il Piccolo Coro Le Dolci Note e il Vincent Bohanan and the Sound of Victory Gospel Choir.

Tema universale dell’evento sarà la pace. La serata con Federica Panicucci coinvolgerà anche personalità del cinema e dello sport. Sul palco per leggere alcuni brani Elena Sofia Ricci, Bianca Guaccero e Leo Gullotta. E ancora, spazio all’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini e alla medaglia d’oro nei 100 metri di Tokyo Marcell Lamont Jacobs. Il Concerto per la pace vedrà la presenza della medaglia d’argento olimpica nel salto in lungo Fiona May e della cestista paralimpica Chiara Vingione, campionessa mondiale ed europea di basket. L’evento avrà scopo benefico e tutti i proventi saranno devoluti per la costruzione di un bunker in Ucraina grazie ai salesiani delle Missioni Don Bosco. Lo spazio diventerà un teatro al termine del conflitto. Si potrà donare al numero solidale 45594 fino al 6 gennaio tramite telefonata o SMS.