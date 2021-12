Concerto di Natale stasera su Canale 5: ospiti e scaletta dello show di Federica Panicucci

Serata di grande musica sulle reti Mediaset. Stasera 24 dicembre, alle 21,40 su Canale 5, andrà infatti in onda il Concerto di Natale, che quest’anno giunge alla sua 29esima edizione. L’evento, in diretta dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, vedrà la conduzione di Federica Panicucci e la presenza di tanti ospiti nazionali e internazionali. Salta dunque il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip che tornerà lunedì 27. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Concerto di Natale, ospiti e anticipazioni dell’evento di stasera 24 dicembre 2021 su Canale 5

Federica Panicucci guiderà dunque una serata di grande musica che vedrà esibirsi sul palco della Capitale artisti che hanno segnato la scena musicale negli ultimi anni o che vi si stanno affacciando. La serata, all’insegna della solidarietà, dell’amore e del sostegno reciproco, vedrà la partecipazione di Francesca Michielin, Federico Rossi, Giò Di Tonno e Arianna, oltre a Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Andrea Griminelli e Bugo. Ci sarà spazio anche per una performance del Piccolo Coro le Dolci Note con le voci dei bambini di Roma.

Non solo star italiane, ma saranno presenti anche esponenti della musica di tutto il mondo. Sul palco del Concerto di Natale anche Ian Anderson, ex frontman della rock band Jethro Tull, il giamaicano Shaggy e la francese Anggun, che molti ricorderanno per il duetto con Piero Pelù del 2003 Amore Immaginato. Spazio anche ad Ana Mena, star dei tormentoni estivi degli ultimi anni, ai violoncellisti 2Cellos, a Jimmy Sax e al Virginia Union Gospel Choir con David Bratton. Tutti gli artisti potranno contare sull’accompagnamento dell’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino.

Concerto di Natale in sostegno di Haiti e Libano

Promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, il Concerto di Natale sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Quest’anno, le due associazioni si impegnano ad affrontare due grandi crisi umanitarie inaspritesi con la diffusione del Covid. Si tratta delle difficili condizioni di vita degli abitanti di Haiti e Libano, dove anche tanti bambini sono a rischio. Per tutta la durata dell’evento e fino al 31 dicembre, sarà presente il numero solidale 45582 per poter effettuare donazioni da rete fissa e mobile e aiutare anche con un piccolo gesto le persone in difficoltà.