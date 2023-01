Elisa, stasera su Rai2 An Intimate Night con Dardust: scaletta e ospiti

Tutto pronto per il concerto di Elisa su Rai2. Stasera 5 gennaio alle 21.25 andrà in onda, seppur in replica, la tappa milanese di An Intimate Night. L’evento nel Teatro Arcimboldi del capoluogo lombardo vedrà l’artista al fianco del produttore e musicista Dardust che suonerà il pianoforte per tutte le canzoni. Alla voce invece si avvicenderanno anche numerosi ospiti del panorama nazionale, da Ligabue a Giuliano Sangiorgi, Brunori Sas, Mahmood, Emma e tanti altri. Ecco la scaletta completa e gli ospiti del concerto di stasera. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

An Intimate Night, scaletta e ospiti del concerto di Elisa con Dardust

Il concerto in onda questa sera, come detto, non sarà in diretta. Si tratta della replica dell’evento registrato al Teatro Arcimboldi di Milano lo scorso dicembre. La cantante, seconda all’ultimo Festival di Sanremo con la sua O forse sei tu, sarà sul palco con una formazione musicale d’eccezione. Al pianoforte infatti suonerà Dardust, musicista e produttore musicale di vari successi nazionali. Andrea Rigonat sarà invece alle chitarre, mentre ai violini ci saranno Caterina Coco e Alessio Cavalozzi. Alla viola spazio a Matteo Lipari, al violoncello suonerà Valentina Sgarbossa e al contrabbasso Simone Giorgini.

Eccomi qui, di nuovo con voi! Stasera il tour riparte dalla Capitale, oggi e domani Roma!!⁰

A brevissimo annunceremo le date del recupero dei concerti di Firenze. Intanto è ufficiale, lo show degli Arcimboldi sarà in onda su Rai2 il 5 gennaio. 🤍#AnIntimateNight pic.twitter.com/dCfRUnOZy2 — Elisa (@elisatoffoli) December 28, 2022

Elisa ripercorrerà la sua lunga carriera attraverso i maggiori successi in italiano e in lingua inglese. Al suo fianco ci saranno grandi ospiti della musica nazionale, a partire da Ligabue con cui canterà A modo tuo e la celebre Gli ostacoli del cuore. Sul palco anche Brunori Sas, Mahmood, Emma Marrone, Rkomi e Tommaso Paradiso. Spazio anche per Giuliano Sangiorgi, che duetterà con Elisa sulle note di Basta così e Ti vorrei sollevare. Infine in scena a An Intimate Night il trombettista Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. Fra le canzoni in scaletta Come te nessuno mai, che aprirà il live, assieme a L’anima vola, Eppure sentire (un senso di te) e il recente successo sanremese. Non mancherà Luce (tramonti a nord est) con cui vinse all’Ariston nel 2001 e le hit in inglese Labyrinth, No Hero, Stay e Together.

La scaletta completa del concerto An Intimate Night

Come te nessuno mai

Promettimi

Anche fragile (feat. Brunori sas)

Labyrinth

Un filo di seta negli abissi

Rubini (Elisa feat. Mahmood)

No Hero

L’anima vola (feat. Emma)

Qualcosa che non c’è

Blu parte II (feat. Rkomi)

Seta

Palla al centro

Dono per un addio

Hanafubuki (attraverso la tempesta dei fiori di ciliegio)

Komorebi (luce che filtra tra le foglie degli alberi)

Dune

Stormi di origami

Basta così (Elisa feat. Giuliano Sangiorgi)

Ti vorrei sollevare (feat. Giuliano Sangiorgi)

Eppure sentire (un senso di te)

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Luce (tramonti a nord est)

Stay

Non avere paura (Elisa feat. Tommaso Paradiso)

Together

Volver (feat. Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura)

Stille Nacht, Heilige Nacht (Joseph Mohr & Franz Gruber cover)

Gli ostacoli del cuore (feat. Ligabue)

A modo tuo (feat. Ligabue)