Concerto di Fedez a Milano: come partecipare, quali cantanti e dove vederlo

È tutto pronto per Love MI, il concerto a scopo benefico organizzato da Fedez e J-Ax in programma martedì 28 giugno 2022 in piazza Duomo a Milano: vediamo come partecipare, qual è la scaletta, quali cantanti saranno presenti e dove guardare l’evento da casa.

Concerto Fedez Milano: quali cantanti

La spettacolo, presentato da Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato, ha lo scopo di raccogliere fondi, grazie al numero solidale 45595, in favore di TOG – TOGETHER TO GO, la Onlus che si occupa della riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Sul palco si alterneranno 22 artisti e numerosi guest a sorpresa in questo ordine:

Caneda MYDRAMA Frada Cara PAULO Beba Rosa Chemical Rose Villain MILES Mara Sattei Nitro Ariete M¥SS KETA Lazza Dargen D’Amico Rhove Paky Shiva Ghali Tananai Tedua Fedez e J-AX

Concerto Fedez Milano: dove vederlo

Il concerto verrà trasmesso in diretta su Mediaset Infinity a partire alle 18:00 e su Italia Uno, in tv, dalle 19:00 in poi. I primi sei cantanti potranno dunque essere ascoltati sulla piattaforma dell’azienda accessibile sul sito o tramite app, mentre dalla settima esibizione il timone passerà al sesto canale. Si prevede che l’evento possa terminare intorno alle 23:30.

Concerto Fedez Milano: come partecipare

Per partecipare all’iniziativa dal vivo non occorre comprare alcun biglietto (l’evento è infatti completamente gratuito) ma sarà necessario rispettare alcune semplici regole. In piazza Duomo potranno infatti accedere un numero contingentato di persone ed è prevista l’installazione di un Maxischermo davanti al Monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi al meglio lo spettacolo.

Il punto di accesso dedicato sarà da Via Carlo Maria Martini e l’area riservata ai disabili sarà sul sagrato della cattedrale. Per l’occasione, le fermate Duomo delle linee rossa e gialla della metropolitana (che saranno potenziate e chiuderanno più tardi) saranno chiuse dalle ore 14:00: sarà dunque necessario scendere ad una delle fermate adiacenti (San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio).