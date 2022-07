Concerto dei Maneskin, l’appello dei medici: “Non fatelo, è una follia con Omicron 5”

Di fronte all’aumento dei contagi che da settimane sta investendo l’Italia, i medici hanno consigliato ai Maneskin di rimandare il concerto al Circo Massimo previsto per sabato 9 luglio dove sono attese oltre 70 mila persone. L’evento cade infatti proprio nella forbice in cui, secondo gli esperti, la diffusione di Omicron 5 dovrebbe raggiungere il suo picco e rimandarlo “sarebbe un’atto di buonsenso“.

L’appello dei medici per rimandare il concerto dei Maneskin

Antonello Maruotti, statistico della Lumsa, ha infatti affermato a Repubblica che “non è una buona idea fare questo concerto adesso perché così non si fa altro che posticipare il picco”. A fargli eco vi è Marcello Pili, medico di famiglia di Ostia, il quale ha ricordato che i grandi eventi si sono trasformati in bombe sanitarie. “Tutti noi medici di famiglia abbiamo visto pazienti positivi reduci da Vasco e ora il virus circola ancora di più. Trovo il concerto dei Maneskin, in questo momento, una follia, perché rischiamo 20 mila positivi in una botta sola“.

Oltre che sanitario, ha continuato Pilli, la circolazione massiccia della variante rischia di diventare un problema anche economico. Da una settimana sempre più pazienti gli chiedono certificati medici per il rimborso di vacanze che non riusciranno a fare a causa della positività e, se questa situazione permane fino ad agosto, “rischiamo che il 70% delle vacanze degli italiani salti per colpa del virus e saranno dolori“. Si è quindi appellato direttamente a Damiano, la cui compagna Giorgia Soleri è anche risultata positiva: “Ha mostrato di avere una grande sensibilità sulle tematiche della salute, reputa che sia proprio indispensabile questo concerto, adesso? Rimandarlo a un momento di minore impatto del virus non sarebbe un’idea sbagliata, mettere insieme 80 mila persone è incomprensibile“.

“Non c’è coerenza”

Un appello è arrivato anche da Marco Trifogli, segretario regionale del sindacato autonomo dei medici SNAMI: “Non voglio puntare il dito contro queste occasioni di socialità, ma non c’è coerenza. Non facciamo discorsi retorici e ipocriti invocando l’uso della mascherina al concerto. Chi pensa che 70 mila persone, con 40 gradi, terranno la mascherina in un concerto dove si canta e si balla, mente sapendo di farlo“.