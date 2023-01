Dai Maneskin ai Coldplay, i concerti più attesi del 2023 in Italia

Musica live protagonista del 2023. Nei prossimi 12 mesi ci aspettano concerti e festival che coinvolgeranno i migliori artisti italiani e internazionali. Reduci dal tour mondiale, i Maneskin faranno ritorno in patria per impadronirsi degli stadi. In arrivo anche i fenomeni del pop Lizzo ed Harry Styles, mentre l’astro nascente del punk Machine Gun Kelly condividerà il palco con Blanco. Senza dimenticare i giganti intramontabili, da Roger Waters a Bruce Springsteen, passando per Ligabue, Vasco Rossi e Sting. Il 2023 sarà anche l’anno dei grandi ritorni, con le reunion di Paola & Chiara e degli Articolo 31 post Festival di Sanremo. Ecco una guida con i live più attesi già annunciati. La lista è ovviamente provvisoria, in quanto molti eventi saranno ufficiali soltanto nel corso delle prossime settimane.

Da Robbie Williams a Roger Waters, i concerti più attesi fra gennaio e marzo

Ad aprire le danze per il cartellone dei concerti 2023 sarà Nek il prossimo 14 gennaio a Bologna. L’artista dal vivo ripercorrerà i 30 anni di carriera con i suoi maggiori successi. In scena poi anche il 16 all’Auditorium di Roma e il 21 al Teatro Colosseo di Torino. Il 20 e 21 gennaio arriverà in Italia Robbie Williams per due date alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Il giorno dopo partirà invece Unplugged – Live in Theaters, nuovo tour di Achille Lauro che coinvolgerà i teatri di tutta Italia. Apertura al Parco della Musica di Roma il 22 gennaio per chiudere il 23 febbraio al Teatro Verdi di Firenze.

A febbraio torneranno i Jethro Tull. La rockband britannica di Ian Anderson sarà a Roma il 12 febbraio (Auditorium Parco della Musica), il 14 al Teatro Europauditorium di Bologna e il giorno dopo all’Arcimboldi di Milano. Marzo si aprirà con uno dei concerti più attesi dell’anno. Al Forum di Assago sbarcherà la popstar Lizzo, vincitrice di un Grammy Award nel 2020, con il The Special Tour. A marzo partiranno poi i tour dal vivo di Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Il primo aprirà il Battito Infinito World Tour il 14 marzo ad Assago dove resterà fino al 18. Ad agosto sarà a Taormina per tre concerti al Teatro Antico. L’ex 883 sarà a Padova il 25 marzo fino ad arrivare ad Ancona a maggio. Il 27 marzo sarà poi il turno di Roger Waters. L’ex Pink Floyd sarà ad Assago anche 28, 30 e 31.

Dal ritorno di Paola & Chiara a i Festival, da aprile a giugno

Chi ha perso la possibilità di vedere Roger Waters a Milano potrà rimediare a Bologna. L’ex Pink Floyd sarà all’Unipol Arena il 21, 28 e 29 aprile. Attesissimo il ritorno dal vivo del duo Paola & Chiara, che si riformerà al Festival di Sanremo. Il 27 aprile le cantanti saranno all’Atlantico di Roma, mentre il 13 maggio andranno al Fabrique di Milano. Il quinto mese dell’anno vedrà il ritorno dal vivo di Biagio Antonacci con il tour Parco Centrale. Esordio a Padova il 4, chiusura a Livorno il 27. Occhi puntati sul Parco Urbano Bassani di Ferrara il 18 maggio per il ritorno del Boss. Bruce Springsteen sbarcherà in Italia con la E-Street Band per presentare l’ultimo album. Tornerà il 21 al Circo Massimo di Roma. Dopo Paola & Chiara sarà la volta degli Articolo 31. J-Ax e DJ Jad saranno ad Assago 18, 19 e 25 maggio.

Il 20 e 21 maggio toccherà invece a Peter Gabriel, storica voce dei Genesis. Prima data all’Arena di Verona, seconda al Forum di Assago. Tris per Gigi d’Alessio nella sua Napoli, con tre date consecutive dal 26 al 28. L’1 e il 10 giugno il punk dei Sum 41 arriverà rispettivamente alla Bay Arena di Rimini e al Palazzo del Turismo di Jesolo. Il 7 invece si aprirà TZN 2023, il nuovo tour di Tiziano Ferro, a Lignano Sabbiadoro. Chiuderà il 14 luglio all’Euganeo di Padova. Doppio concerto il 9 e 10 giugno per Zucchero, che animerà la RCF Arena di Reggio Emilia. L’11 giugno grande attesa per la partenza del nuovo tour di Vasco Rossi dallo stadio Dall’Ara di Bologna. Il Komandante chiuderà il 29 all’Arechi di Salerno.

Il 17 giugno Marco Mengoni aprirà il tour estivo a Bibione per chiudere a San Siro l’8 luglio. Lo stesso giorno al Firenze Rocks approderanno i leggendari The Who di Roger Daltrey, prima di lasciare il palco ai Maroon 5 di Adam Levine il 18. Già sold out i concerti dei Coldplay, che faranno addirittura sei concerti in Italia. Il 21 e 22 giugno saranno al Maradona di Napoli, mentre 25, 26, 28 e 29 a San Siro. Il 23 giugno invece riflettori su Reggio Emilia. All’RCF Arena Blanco e Machine Gun Kelly saranno co-headliner del One More Light Festival. Al Lucca Summer Festival il 29 arrivano invece i Kiss. A fine giugno partono anche gli I-Days 2023. Il 22 sarà il turno di Florence + The Machine e il 30 del rapper Travis Scott.

Maneskin e Harry Styles, in estate i giovani si prendono gli stadi

L’1 luglio partirà da Bergamo il tour di Sfera Ebbasta che si chiuderà a Olbia il 14 agosto. Proseguono gli I-Days con Black Keys e Liam Gallagher, mentre il 2 sarà il turno dei Red Hot Chili Peppers per l’unica data italiana. Sempre il 2 luglio Johnny Depp sarà in Italia con i suoi Hollywood Vampires per un concerto a Vicenza. Dopo il live con Machine Gun Kelly, Blanco terrà due concerti all’Olimpico (4 luglio) e San Siro (20 luglio). Solo due date per Ligabue, che sarà a San Siro il 5 luglio e all’Olimpico di Roma il 14. Il 7 a Mestre si alzerà il sipario sul nuovo tour dei Pinguini Tattici Nucleari, all’esordio negli stadi. One Republic attesi dall’11 al 16 luglio a Roma, Napoli, Mantova e Lucca. Il 25 si chiuderà il tour di Bruce Springsteen all’Autodromo di Monza.

Sting suonerà l’11 luglio a Mantova, il 12 a Torino e il 14 a Roma. Il 15 spazio agli Iron Maiden, a Milano per il Summer Festival. Lo stesso giorno agli I-Days ci saranno gli Arctic Monkeys, che 24 ore dopo saranno a Lucca. Occhi sul Will of the People dei Muse, che toccherà Roma e Milano il 18 e 22. Cresce però l’attesa per i Maneskin. Il 20 e 21 saranno allo Stadio Olimpico, il 23 e 24 a San Siro. Il 22 luglio invece a Lucca ci saranno i Blur, pilastri del brit-pop, e alla RCF Arena di Reggio Emilia sbarcherà il fenomeno Harry Styles. E ancora, il 26 e 27 all’Ippodromo SNAI di Milano arriverà The Weeknd. Il 5 agosto gli Imagine Dragons al Circo Massimo, il 23 e 24 settembre a Roma e Milano sarà l’ora del Marrageddon, primo festival di Marracash con tanti ospiti.