Con l’aiuto del cielo stasera su Canale 5: trama e cast della miniserie

Un giovane seminarista cresciuto a pane e volumi universitari e una poliziotta che non crede in Dio. È la squadra di Con l’aiuto del cielo, miniserie di produzione franco-belga in onda da stasera 22 novembre alle 21.45 su Canale 5. In sei puntate da circa 90 minuti, la trama racconta le indagini dell’improvvisata coppia fra omicidi, colpi di scena e antichi misteri attorno a un monastero. Nel cast Sabrina Ouazani, Mathieu Spinosi e Jérôme Robart. Alla regia c’è invece Laurence Katrian, già dietro la macchina da presa della serie Ransom. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Con l’aiuto del cielo, le anticipazioni della miniserie da stasera 22 novembre 2022 su Canale 5

La trama e il cast della prima puntata

La trama del primo episodio, dal titolo Elli e Clément, inizia con un omicidio. In un vecchio monastero di Montpellier i confratelli trovano il corpo senza vita di Benoit, accoltellato più volte. Ad effettuare le dovute indagini giunge Elli Taleb (Sabrina Ouazani), capitano della Polizia che nella vita privata si occupa delle sue tre sorelle. Atea convinta, nonostante discenda da padre musulmano e madre ebrea, ha chiuso del tutto il suo animo a ogni forma di credo religioso. Curiosamente, non solo si trova a lavorare in un ambiente sacro, ma incrocia sul suo cammino il giovane Clement (Mathieu Spinosi). Quest’ultimo è un frate di 33 anni che non ha mai visto il mondo esterno, noto a lui solo tramite i manuali universitari e i numerosi romanzi letti.

Completamente diversi fra loro, i due dovranno fare squadra per risolvere il mistero della morte di Benoit mettendo da parte gli attriti. Sebbene Elli sia solita lavorare da sola, non può fare a meno sul fiuto per le indagini del frate, colto e arguto ma con un passato oscuro. Non ha mai conosciuto infatti i suoi genitori né la ragione per cui lo abbandonarono ancora bambino nel monastero. La loro ricerca li porterà in un turbine di eventi che daranno vita a nuovi omicidi e improvvisi colpi di scena. Scopriranno però antichi misteri che aleggiano sui frati e sullo stesso convento. Nel cast di Con l’aiuto del cielo anche Jérôme Robart nei panni del tenente di Polizia Franck Gallois.

Numero di puntate e location della miniserie

Come detto, la miniserie di produzione franco-belga Con l’aiuto del cielo si compone di sei episodi da circa 90 minuti ciascuno. Mediaset ne trasmetterà uno il martedì sera per sei settimane consecutive, pertanto il finale di stagione è previsto per il 27 dicembre. «Mi è piaciuto molto lavorare con Sabrina», ha detto nelle anticipazioni Mathieu Spinosi, interprete del monaco. «Elli è la Terra, Clement il Cielo, l’uno l’opposto dell’altra ma complementari». La miniserie, cui titolo originale è Prière d’enquêter (letteralmente, “Si prega di indagare”) è stata girata in diverse location della Francia. OItre a Montpellier, le riprese hanno coinvolto l’Abbazia di Santa Maria di Valmagne e il Prieuré Saint-Michel de Grandmont.