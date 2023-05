Con il cuore – Nel nome di Francesco stasera su Rai1: scaletta e ospiti

Assisi è pronta ad ospitare la nuova edizione di Con il cuore – Nel nome di Francesco, la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento umbro. Stasera 30 maggio, in diretta alle 21.25 su Rai1, Carlo Conti condurrà un evento che vanterà la presenza dei religiosi e di grandi esponenti della musica italiana. Sul palco allestito nel sagrato della Basilica superiore di San Francesco si esibiranno, fra gli altri, i Pooh, Mr. Rain e Amii Stewart. L’edizione 2023 fornirà anche sostegno e supporto alla popolazione dell’Emilia-Romagna, vittima della recente alluvione. Sarà come sempre possibile interagire tramite i canali social e donare un contributo personale chiamando da rete fissa oppure da cellulare al numero 45515. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Con il cuore – Nel nome di Francesco, le anticipazioni di stasera 30 maggio 2023 su Rai1

«Vogliamo essere portatori di amore, sorrisi e pace in un mondo che grida per ingiustizie e soprusi», ha dichiarato Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, in un comunicato. «Anche quest’anno illumineremo le periferie del mondo». Durante l’evento Con il cuore – Nel nome di Francesco, Carolina Rey racconterà l’esperienza dei frati a sostegno dei più bisognosi in Italia e all’estero, attivi da più di 20 anni. Ciascun telespettatore nel corso della serata e fino al 15 luglio potrà donare 2 euro chiamando da rete fissa al numero 45515 oppure con un sms da cellulare. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per sostenere le Mense Francescane in Italia e nei cinque continenti. L’edizione 2023 dedicherà ampio spazio anche all’alluvione in Emilia-Romagna. Sul palco, assieme a Carlo Conti, star della musica italiana e internazionale. Saranno presenti Fiorella Mannoia, Pooh, Mr. Rain, Francesco Renga, Nek ed Amii Stewart.

Come lo scorso anno, la serata benefica Con il cuore – Nel nome di Francesco sarà disponibile anche per gli spettatori affetti da sordità. In simulcast su RaiPlay, quattro performer e due interpreti Lis tradurranno nella lingua dei segni l’evento per il pubblico presente ad Assisi e per chi assisterà da casa. Disponibili anche i sottotitoli e l’audiovideodescrizione, attivabili tramite la pagina 777 del Televideo. Il programma andrà in diretta anche su Rai Radio 1 con la conduzione di Duccio Pasqua e Marcella Sullo. Domenica 25 giugno alle 16.10 su Rai1 invece sarà trasmessa la replica integrale.