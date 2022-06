Con il cuore – Nel nome di Francesco stasera su Rai1: format e ospiti

Nuovo appuntamento con la serata di beneficenza dei Frati del Sacro Convento di Assisi. Per il ventesimo anno consecutivo, i francescani umbri daranno vita ad un evento di solidarietà per dare una mano a chi in questo momento ne ha più bisogno. Stasera 10 giugno, alle 21,25 su Rai1, Carlo Conti condurrà infatti Con il cuore – Nel nome di Francesco che vedrà la partecipazione di grandi artisti della musica e del cinema italiani. Da Nek a Raoul Bova fino a Malika Ayane, senza dimenticare la triste situazione in Ucraina. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

In diretta da Assisi, la serata di beneficienza, spettacolo e spiritualità, da 20 anni a sostegno dei bisognosi e delle missioni in tutti i continenti.

Con il cuore – Nel nome di Francesco, format e ospiti di stasera 10 giugno 2022 su Rai1

Musica, cultura e spiritualità saranno i tre cardini che daranno vita a Con il cuore – Nel nome di Francesco, serata benefica dei frati di Assisi che ormai da 20 anni alimenta la solidarietà italiana. Alla guida ci sarà Carlo Conti, che sul palco potrà vantare la compagnia di importanti artisti del Belpaese. Francesco Gabbani, Nek, Malika Ayane, Al Bano apriranno l’evento con una personale interpretazione di Imagine di John Lennon. Ai quattro cantanti si unirà anche l’attore Raoul Bova, di recente protagonista di Don Matteo 13, per un quintetto unico. A seguire, nel piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco di Assisi si alterneranno poi testimoni di solidarietà e fraternità. Ci sarà spazio anche per un collegamento video con Kiev, per mostrare l’impegno dei frati ucraini in sostegno alla popolazione colpita dalla guerra.

«Se carità significa stare vicino a chi soffre, allora vuol dire anche amare e avere il coraggio di essere solidali», ha dichiarato in conferenza stampa Padre Enzo Fortunato, frate minore conventuale di Assisi che vanta 13 mila follower su Instagram. «Ecco perché, soprattutto in questa edizione di Con il cuore – Nel nome di Francesco non possiamo voltarci dall’altra parte». In vista della serata, il maestro tintore Claudio Cutuli ha realizzato un foulard speciale che riproduce Il sogno delle armi di Giotto. L’affresco, presente dentro la Basilica di Assisi, raffigura il Poverello che sogna un palazzo con armi guerresche fregiate del segno della croce di Cristo. Chiedendo a chi appartenessero, una voce gli risponde che erano di proprietà dei suoi soldati.

Con il cuore – Nel nome di Francesco, come donare da casa stasera 10 giugno 2022 su Rai1

Obiettivo principe della serata sarà sempre la beneficenza, cui potranno contribuire tutti i telespettatori da casa. Sarà infatti possibile donare un proprio contributo in denaro fino al prossimo 31 luglio. Un contributo di due euro giungerà da tutti coloro che invieranno, al numero verde 45515, un sms da rete Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop Voce e Tiscali. Sarà possibile donare cinque o 10 euro telefonando allo stesso numero da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali e cinque euro con chiamata da rete fissa Twt, Convergenze e Postemobile.