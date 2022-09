San Patrignano rischia la chiusura dopo una bolletta da 730 mila euro

Il caro bollette colpisce anche San Patrignano. La comunità potrebbe dover chiudere interi settori dopo una bolletta di oltre dieci volte superiore a quella dell’anno precedente nel mese d’agosto. Si parla di dover pagare 730mila euro per il gas del mese scorso: un anno fa era stata di 70mila. Il costo elevato delle utenze adesso rischia di mettere in ginocchio una delle comunità più famose d’Italia, resa celebre da numerosi fatti di cronaca tra gli anni ’80 e ’90, dalla fama del suo ideatore Vincenzo Muccioli e dalla serie tv Netflix dal titolo Sanpa – Luci e tenebre di San Patrignano.

La denuncia della comunità su Facebook: «Costi insostenibili»

La comunità di San Patrignano presenta al proprio interno un gran numero di attività di formazione per i propri ospiti in via di recupero. Ragazze e ragazzi adesso rischiano di non poter più usufruire del servizio a causa di una bolletta esorbitante, dieci volte superiore a quella passata. Su Facebook la pagina ufficiale di San Patrignano scrive: «Bolletta del gas di San Patrignano agosto 2021: 70.000 euro. Bolletta del gas agosto 2022: 730.000 euro, più di dieci volte tanto. Costi insostenibili che mettono a rischio le attività della comunità. Lanciamo un appello a istituzioni e società civile affinché si trovino urgentemente soluzioni a un problema che riguarda la sostenibilità dell’intero terzo settore».

A San Patrignano circa 700 ospiti e oltre 200 dipendenti

La comunità di San Patrignano ha un modello di auto-sostenibilità basato proprio sui laboratori formativi, che adesso rischia seriamente di saltare. Chiudere alcuni settori a causa del caro energia può significare ridurre la quantità di cibo, ad esempio, disponibile. Un grosso guaio per una comunità che attualmente conta circa 700 tra ragazze e ragazzi che affrontano un percorso di recupero dalle proprie dipendenze. E a loro si affiancano 225 tra dipendenti, collaboratori e volontari. L’appello al governo arriva a 27 anni esatti dalla scomparsa del fondatore Vincenzo Muccioli, personaggio amato e controverso, celebre per la sua attività e per alcune vicende giudiziarie.