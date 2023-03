Comunicazioni Iva, nuovi tentativi di truffa via email: l’avviso dell’Agenzia delle Entrate

C’è una nuova truffa online che riguarda delle email che arrivano agli utenti con il mittente che sembrerebbe essere l’Agenzia delle Entrate. Nella email verrebbero indicate delle irregolarità nelle comunicazioni Iva del primo trimestre 2023, ma in realtà non è così: si tratta solo di una campagna di phishing ai danni degli utenti.

Nuova truffa via email sfruttando l’Agenzia delle Entrate

Nelle email ricevute viene chiesto agli utenti di cliccare su un link, con l’obiettivo dei malintenzionati che è quello di rubare i dati personali dei contribuenti o di far scaricare file potenzialmente dannosi. L’oggetto di queste email è “Commissione di osservanza sul registro tributario”, ma tale ufficio non esiste. A segnalare la truffa è stata la stessa Agenzia delle Entrate, con l’avviso del 2 marzo 2023, che ha invitato i cittadini a prestare grande attenzione per non cadere nella trappola.

Come riconoscere la truffa

Nell’avviso diffuso dall’Agenzia delle Entrate, oltre ad un immagine d’esempio della finta email vengono indicati anche altri elementi distintivi che possono aiutare gli utenti a riconoscere le truffe. Il primo, come detto, è il riferimento alla “Commissione di osservanza sul registro tributario”, ufficio che però non fa parte di quelli dell’Agenzia. E ancora, nel testo dell’email truffa si accenna a presunte irregolarità nelle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva, le Lipe, in particolare quelle presentate «per il trimestre 2023», senza specificare quale. Agli utenti viene chiesto di cliccare su un link e di scaricare un ipotetico documento che dovrebbe contenere le spiegazioni relative alle presunte incongruenze riscontrate. È proprio questa l’operazione che non bisogna compiere. La natura disonesta delle email è intuibile anche dal mittente della mail: [email protected]. Malgrado, ad un occhio esperto, il tentativo di truffa sembri essere davvero grossolano, il phising ha la sua forza nella distrazione degli utenti e sul fatto che, non tutti, hanno ancora una buona dimestichezza con le comunicazioni digitali.