Perché a Meloni e soci serve un corso accelerato di Comunicazione politica

Immaginiamo che Angela Merkel, Emmanuel Macron e Mario Draghi aprano una scuola di Comunicazione per insegnare agli aspiranti leader la postura “istituzionale” che devono tenere sempre, se vogliono essere veri leader, e non abbandonare mai, ancora di più se vengono eletti ad alte cariche. Una scuola che serva a ridare valore e pregnanza etica alla politica, che li ha drammaticamente persi in questi anni. Per farlo bisogna depurare la politica (vasto programma) dal berlusconismo, dal grillismo, dal salvinismo e dal melonismo: il primo fu Silvio Berlusconi a insinuare il tarlo che la politica non è una cosa seria, se la potevano fare anche le Nicole Minetti, le Gabriella Carlucci e le Licia Ronzulli; il secondo è stato Beppe Grillo: gli rimbomba in testa il “vaffanculo”, di cui oggi vorrebbe liberarsi ma non può, gli resterà attaccato addosso tutta la vita, con l’andata e ritorno che in molti continuano cordialmente ad augurargli, ma ormai il danno è fatto; il terzo è stato Matteo Salvini, il più duro di comprendonio, visto che ancora oggi, dismesse le felpe che gli portarono il consenso di quelli di bocca buona, continua a imperversare su TikTok con video imbarazzanti per tutti meno che per lui: per i giovani a cui pensa di rivolgersi e che manco lo calcolano, e per la bolla dei maturi come lui a cui arrivano effettivamente, che lo guardano per godere della sua tragicomica rovina. Ultima Giorgia Meloni, che deve fare un corso accelerato, anche se, purtroppo per lei, temiamo non ce la farà mai: perché la concezione di una politica al servizio delle sue idee (che non evolvono dal 1996, quando non ancora ventenne espresse in un francese più che corretto la sua ammirazione per Benito Mussolini) invece che dei cittadini, è la formuletta da cui non riesce ad affrancarsi, da lei ribattezzata «coerenza».

La politica nel senso più alto della parola, l’arte di vivere armonicamente assieme secondo i filosofi greci, l’arte del buon governo, della presa in carico pedagogica delle fasce più deboli e con meno strumenti per interpretare la realtà, è lontana mille miglia dalle degenerazioni demagogiche, oligarchiche, populiste che Berlusconi, Grillo, Salvini e la Meloni continuano a orchestrare, lavorando di fino sulle frustrazioni e le incazzature emotive delle masse, perché hanno capito che, fomentandole e istigandole, vincono le elezioni. Merkel, Macron e Draghi avrebbero un lavoro durissimo da compiere, perché, con quei quattro, non serve l’esempio, come predicano gli psicologi più all’avanguardia, quando sensibilizzano i genitori a comportarsi bene di fronte ai figli, perché solo così i bambini impareranno. Macché: la scuola di Comunicazione civica e istituzionale per insegnare ai politici i corretti atteggiamenti da leader, deve armarsi di una potente matita blu. L’intercalare «Ragazzi…» di Matteo Renzi nei talk; il twittare compulsivo di Carlo Calenda che risponde sempre a tutti, anche agli sciroccati che impestano quel social network; la passione francamente esagerata di Ignazio La Russa per La Gazzetta dello Sport; le cinquanta Ave Maria che Lorenzo Fontana recita tutti i giorni; suonare a un citofono per informarsi se al primo piano abita uno spacciatore mentre si ricopre il delicato ruolo di ministro dell’Interno: ecco, tutte queste sottigliezze non aiutano i politici a essere leader. O meglio: li aiutano a essere “leader all’italiana”, gli amiconi degli elettori, esaltandone la prossimità con i più scemi, quelli che si spellano le mani lì per lì, ma poi si dimenticano, per correre dietro agli Alessandro Di Battista che spuntano come funghi, ce n’è sempre uno nuovo, insieme all’originale che continua a non voler andare a nascondersi, a catturare l’entusiasmo di queste masse di storditi.

Invece di lamentarsi perché le danno della fascista, Meloni cambi registro

La Meloni non fa che lamentarsi su Twitter che le danno della fascista, che la sinistra rilascia dichiarazioni irrispettose verso i nuovi presidenti delle Camere che, secondo lei, sono campioni di equilibrio, di senso delle istituzioni e di imparzialità. La Merkel la bacchetterebbe sonoramente e le farebbe scrivere cento volte alla lavagna: «Non si discriminano – nemmeno nei comizi di Vox – gli omosessuali, gli immigrati, le donne che abortiscono, le persone povere che occupano le case, chi ha una religione diversa da quella cristiana», visto che Giorgia questo ha messo nel suo programma, eufemismo più eufemismo meno, ribadendolo durante la campagna elettorale e, oserei affermare, durante tutta la sua vita, ossessionata dalle “lobby gay“, dagli zingari, dai centri sociali, dalle famiglie arcobaleno, dagli atei, che attenterebbero alla sua rispettabilità borghese. “Prima gli italiani che la pensano come me”: Macron le direbbe di correggere così il suo slogan, mentre Draghi le consiglierebbe un corso di dizione, uno sul linguaggio del corpo e delle vene del collo, e a contare fino a 10 prima di parlare. Non si può pretendere di «governare tutti gli italiani» – come ha asserito, in verità molto debolmente, dopo aver vinto – se non fa che indicare al pubblico ludibrio quelli che non l’hanno votata. La vera statista, la rappresentante delle istituzioni, mantiene un aplomb (ma ce lo aveva da molto prima), non alza la voce (e qua siamo alle urla di Wanna Marchi), manifesta il suo pensiero argomentandolo con calma e non affidandolo a slogan da remixare su TikTok.

Giorgia non è credibile agli occhi di chi non l’ha votata: Europa, America, mercati…

Giorgia Meloni appare talmente falsa quando smette (per poco) di essere se stessa, che nessuno che non l’abbia votata potrà mai crederle. Questo sarà un suo problema non da poco: non le crederanno in Europa, perché non fa che ribadire il suo appoggio a Polonia e Ungheria e, quindi, non le crederanno nemmeno in America quando si professa atlantista; non le crederanno le donne quando dice che non toccherà la 194; non le crederanno i mercati quando sostiene che risolleverà l’Italia perché chi la stava risollevando c’era già; e nessuno le crede quando afferma che lei non è fascista, perché è un continuo giro di frasi, un arzigogolare, un controbattere «come mai a Enrico Letta non chiedono mai se è comunista» (qui siamo al comico involontario), quando le domandano di esprimere una posizione netta, perché non vuole deludere i razzisti delle curve Sud che restano pur sempre un congruo bacino di voti. La Russa, al suo insediamento come presidente del Senato, ha scelto (crediamo con uno sforzo immane) di citare Sandro Pertini: una frase talmente oscura che non si è capito nulla, probabilmente rielaborata da lui stesso, che ha poca dimestichezza con l’esegesi del presidente partigiano, nella sintassi creativa mutuata dalla “Gazza“. Fontana ha citato papa Francesco, per avere la “ola” che puntualmente è arrivata, ma dimenticando che gli italiani cattolici sono il 79 per cento, tanti certo, ma ce ne sono altri, i valdesi, gli ortodossi, i protestanti, gli ebrei, gli avventisti, i buddisti, i musulmani e anche una bella percentuale di atei, che lui dovrà ugualmente rappresentare. Insomma, non ci siamo: la strada è ancora lunga per l’Italia, per smettere di essere quel Paese da operetta che Meloni, La Russa, Fontana, Berlusconi e il povero Salvini riporteranno in auge, con le loro uscite folkloristiche, campagnole, “popolari” nel senso più deteriore della parola. I corsi di Comunicazione civica per questi campioni non possono altro che essere esami di riparazione, continui, reiterati, senza fine.