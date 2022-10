Comunicazione, Rutigliano lascia Snam e Pigozzi da Mediobanca passa a Fincantieri

C’è grande fermento nella comunicazione e nei public affair, nelle partecipate e non solo.

Snam, Patrizia Rutigliano pronta all’addio

Si parte da Snam. Dopo 13 anni alla guida delle relazioni esterne e dopo aver accompagnato la transizione tra gli amministratori delegati Carlo Malacarne, Marco Alverà e Stefano Venier, Patrizia Rutigliano ha deciso di lasciare. Rutigliano è attualmente Executive Vice President Institutional Affairs, ESG, Communication & Marketing di Snam. Un’esperienza pluridecennale la sua. Nel 1997 è stata Portavoce del Comune di Milano durante la fase di privatizzazione delle principali società municipalizzate. Successivamente ha curato le relazioni esterne di Fastweb, dell’Ufficio Stampa di e. Biscom ed è stata direttore della Comunicazione di Autogrill. Siede nei board di Terèga Holding, utility francese regolata del gas, di Tiscali e del MIP – Politecnico di Milano School of Management. Ha fatto inoltre parte del cda di Fiera Milano, Toscana Energia e della società editoriale Il Cittadino. Tra le altre cose è membro del Consiglio Generale di Assolombarda dove è coordinatrice del Settore Oil & Gas e membro del Gruppo Energia.

Pigozzi lascia Mediobanca e va in Fincantieri

In Fincantieri invece da novembre arriva come capa delle relazioni esterne Lorenza Pigozzi, storica portavoce di Mediobanca, recentemente entrata – unica italiana – nella classifica Influence 100 di PrVoke Media. Dopo alcune esperienze nel mondo della finanza, da Lazard a Banca IMI, Pigozzi è entrata in Mediobanca nel 2001. Due anni dopo è nominata Direttore comunicazione e relazioni istituzionali. Per sei anni consigliere di amministrazione di CheBanca!, attualmente è consigliere di MIS – Mediobanca Innovation Services, membro del Consiglio Direttivo di UPA – Utenti Pubblicità Associati e consigliere di amministrazione di Auditel.

Manrico Lucchi lascia Unicredit e Galbiati Pirelli

Poi ci sono gli addii. Manrico Lucchi lascia l’incarico di capo ufficio stampa Unicredit, mentre Walter Galbiati, ex di Repubblica, la comunicazione di Pirelli.