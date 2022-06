Comunali, da Verona lo schiaffo della Liga veneta a Salvini

La rivincita della Liga veneta, storicamente rivale della Lega lombarda e da sempre poco attratta dal progetto salviniano di Lega nazionale, parte da Verona. È qui che, comunque vada a finire, il Capitano ha già subito uno scacco. Dagli exit poll e dalle prime proiezioni è in testa l’ex calciatore Damiano Tommasi candidato del centrosinistra, mentre nel centrodestra la partita è stata vinta da Federico Sboarina, primo cittadino uscente sostenuto da Fratelli d’Italia e dalla Lega, che ha superato l’ex sindaco ed ex leghista Flavio Tosi, nemico giurato di Matteo Salvini appoggiato da Forza Italia.

A Verona comunque vada Salvini ha perso

In via Bellerio però non è stato necessario aspettare i risultati definitivi per tirare le somme. «La verità è che Verona è un cul de sac per il segretario. Comunque vada», è il ragionamento raccolto da Tag43. «Sia se perdiamo Verona, sia se al ballottaggio prevale Sboarina perché sarebbe FdI a intestarsi il risultato». Se invece avesse avutop la meglio Tosi, sarebbe stato tangibile il legame che ancora l’ex segretario della Liga veneta conserva con l’attuale base. Ora è proprio l’elettorato di Tosi a essere l’ago della bilancia e potrebbe indirizzarsi su Tommasi. Non solo: la lista di Meloni in città è addirittura sopra alla Lega. Mentre a Tag43 uno storico esponente della Lega si dice certo che «una buona parte dell’elettorato leghista» abbia «votato Tosi al primo turno». «Dirò di più», aggiunge: «a gennaio la città era tappezzata di manifesti e allora sul territorio si vociferava della possibilità che la Lega potesse convergere sul suo nome. Poi l’ordine di scuderia, evidentemente, è stato un altro». Del resto, che in Veneto ci fosse una certa agitazione lo dimostrano anche i diversi provvedimenti disciplinari fioccati via raccomandata a inizio anno. Nel mirino sono finiti gli esponenti del Carroccio accusati di contravvenire alla linea del segretario.

Tosi poteva essere l’anti-Salvini

Ma torniamo a Tosi: difficile, se non impossibile, pensare che Salvini potesse avallare la candidatura di un esponente espulso dal partito nel 2015. Proprio quel Tosi che, dopo aver governato la città dell’Arena per 10 anni (dal 2007 al 2017) e aver tentato, invano, anche la scalata in Regione ai danni di Luca Zaia, «è sempre stato, tra l’altro, l’unico ad avere chance di leadership nel partito», continua la fonte. «E forse anche di contendere lo scettro di segretario a un lombardo. Da Bossi in poi, infatti, la segreteria ha messo radici in Lombardia e, passando prima per Maroni e ora per Salvini, non è mai uscita da quei confini». Sì, perché è vero che la Liga veneta è più antica della Lega lombarda – già negli Anni 80 (alle politiche dell’83) esprimeva eletti «anche se si facevano fagocitare dalla Democrazia cristiana» -, ma è altrettanto vero che quest’ultima ha iniziato a farsi largo a partire dalle successive politiche, quelle dell’87, con l’elezione del Senatùr a Palazzo Madama. Poi fu la volta delle Amministrative del 1990 con l’exploit della neonata Lega Nord, mentre proprio in Lombardia, soprattutto nelle valli bergamasche, faceva il botto al punto da diventare secondo partito. È da allora insomma che è considerata il vero motore ed epicentro del leghismo, con buona pace dei fratelli veneti. Non a caso lo stesso Bossi da segretario federale per anni non ha mai mollato la segreteria della Lega lombarda. «L’unico ad avere il carisma per portare alla ribalta il Veneto era Tosi, sebbene avesse esercitato la segreteria della Liga non senza la mano pesante», continuano a ripetere voci interne. «Ma Tosi è fuori e Zaia non ha il physique du rôle per portare alla ribalta l’antica Liga, figuriamoci per scalzare Salvini».

La parabola discendente del Capitano

È innegabile che la leadership del Capitano sia ormai ammaccata. Anche se senza alternative. Dalla battaglia contro mascherine e Green Pass, passando per la mala gestio della partita del Quirinale, dal viaggio ai confini dell’Ucraina con il benservito del sindaco polacco Bakun (che lo accolse mostrandogli la t-shirt salviniana con il volto di Vladimir Putin) fino al fantomatico viaggio in Russia, abortito sul nascere, e al flop dei referendum sulla giustizia, Salvini sembra aver perso il tocco magico. «La base è scontenta, le fibrillazioni non mancano così come gli addii», ripetono alcuni esponenti del Carroccio, «ma siamo destinati a rimanere nello stallo. O c’è davvero un forte ridimensionamento elettorale, da misurare però più alle Politiche che non ora, in grado di scontentare davvero una marea di persone e spingere qualcuno a mettersi alla testa della protesta o il quadro rimarrà congelato per inerzia». E al momento non si respira grande aria di ribaltoni. «Nessuno ha la forza di mettersi contro Salvini innanzitutto perché la composizione delle future liste è nelle sue mani. Paradossalmente proprio in Veneto e Lombardia dove i posti appetibili sono maggiori, chi potrebbe osare a contraddire il capo? E poi gioca sicuramente il fatto che nei posti chiave il segretario ha persone di sua fiducia». Basti pensare che il lombardo Gianni Fava come candidato non eletto è l’unico rappresentante nel consiglio federale ad aver sfidato Salvini. «È vero pure che i tempi, con la pandemia che ha cambiato anche la politica, sarebbero maturi per avere alla guida del partito una figura istituzionale come fu all’epoca con la segreteria Maroni, ma purtroppo non ci sono le condizioni per un passaggio di questo tipo», è lo sfogo. «Maroni non era un frontman, è vero. Ma allora c’erano Bossi e un cerchio magico che lo manipolava, mentre oggi abbiamo un segretario che è una persona lucida, circondato da super fidati».

L’immobilismo di Zaia e Fedriga

Un leghista con oltre 20 anni di militanza nel Carroccio sostiene inoltre che non sia solo un problema di condizioni, bensì «di materia prima che manca: chi dovrebbe sfilare il partito a Salvini? Uno come il ministro Giorgetti? Non scherziamo, ci sarà un motivo se a Varese lo chiamano ‘Il tentenna’». Rimarrebbero personalità come Massimiliano Fedriga, «ma è comunque relegato in Friuli Venezia-Giulia parliamo dei confini dell’‘impero’» o Luca Zaia. Pure sul ‘doge’, tuttavia, non mancano le obiezioni da parte della vecchia guardia di via Bellerio: «Se non fosse stato per Maroni, saremmo ancora qui ad aspettare il referendum sull’autonomia». Insomma, un altro leghista «che temporeggia». Non a caso i governatori del Nord Est che potrebbero sfidare Salvini non si muovono, in attesa l’uno delle mosse dell’altro. Della serie, citando Banfi: «Vai avanti tu che mi vien da ridere». «Solo che al momento ridono in pochi», è la constatazione amara che serpeggia in via Bellerio. «Stiamo a guardare un segretario che riunisce il vertice della Lega oggi per parlare della situazione economica, come se le Amministrative non fossero affare nostro. È chiaro che vuole schivare il tema. I nodi però stanno venendo al pettine. Sui referendum la sconfitta è lampante». «Galeotto fu un referendum anche per Renzi», maligna qualcun altro sottolineando la maledizione dei due Matteo. Non senza però ritornare subito con i piedi per terra. E il refrain è sempre lo stesso: «Peccato che nessuno nella Lega abbia la forza di incanalare il dissenso e imprimere una svolta. Del resto, basta guardare Calderoli. Parliamo di una delle massime espressioni della Lega Nord. Bene, che cosa fa oggi? È completamente appiattito su Salvini».

Si attendono i mai celebrati congressi

Non rimane quindi che aspettare i tanto attesi e mai celebrati congressi: «Anche qui la sensazione è che la si voglia tirare per le lunghe. Si parla del federale in autunno, ma non mi pare affatto realistico», conclude il leghista doc, «visti tutti i congressi comunali provinciali e regionali da celebrare. E così abbiamo un segretario eletto la prima volta nel 2013, poi nel 2016 ma che doveva sottoporsi al voto nel 2019, quando nacque la Lega per Salvini premier, e non l’ha ancora fatto»…