Da Cecchetto candidato al ritorno degli ex Tosi e Vignali: tutte le curiosità delle Comunali del 12 giugno

Sarà un caso più unico che raro quello di un sindaco che si candida a un terzo mandato, scegliendo un Comune diverso rispetto a quello amministrato per 10 anni. La storia di Alessio Pascucci, sindaco uscente di Cerveteri e aspirante primo cittadino di Ladispoli, è sicuramente una delle curiosità che ruotano intorno alle Amministrative di domenica 12 giugno. Come ogni competizione locale, abbondano fatti bizzarri, nomi che si riciclano, altri che sorprendono.

A Riccione Cecchetto e il Movimento 3V

Basti pensare a Claudio Cecchetto, che a 70 anni prova a lasciare la consolle e la carriera discografica per passare dietro alla scrivania di sindaco nella sua Riccione. L’uomo che ha lanciato tanti talenti, tra cui Fiorello, cerca adesso di rilanciare la sua città, magari promettendo di riportarla ai vecchi fasti e cioè alla mecca del divertimento degli Anni 90. E proprio a Riccione c’è un altro spunto di interesse: la corsa del Movimento 3V-Verità Libertà, che sogna di bissare quanto accaduto nella vicina Rimini, dove il soggetto, dall’imprinting no-vax (anche se chiedono di non essere etichettati come tali), è già entrato in Consiglio comunale.

Il gran ritorno di Tosi a Verona e di Vignali a Parma

Alle Comunali, immancabili, sono gli eterni ritorni. Il più mediatico è sicuramente il nome di Flavio Tosi, già sindaco di Verona per due mandati: nel 2017 ha poi puntato sulla compagna, Patrizia Bisinella, senza fortuna; alla fine l’ha spuntata Federico Sboarina. Ora Tosi, che è entrato 28 anni fa in Consiglio comunale per la prima volta, si rimette di nuovo in gioco appoggiato da Forza Italia e contro la sua vecchia Lega. Un tentativo che lo accomuna, nonostante le ovvie diversità, a Pietro Vignali, già sindaco di Parma dal 2007 al 2011, uscito di scena tra le polemiche per lo stato disastroso delle casse comunali. Poi c’è stata un’inchiesta che lo ha riguardato, da cui è uscito intonso con il risarcimento dello Stato per la lunghezza dei tempi della giustizia. Così, messa alle spalle l’era-Pizzarotti, prova a riprendere il discorso che aveva interrotto, presentandosi con i panni del civico, seppure con una trazione marcatamente di centrodestra. Sempre nella città ducale non passa inosservata un’altra peculiarità: ci sono 10 aspiranti primi cittadini tutti uomini. Da Europa Verde a Fratelli d’Italia, passando per Vignali e Guerra, i favoriti, nessuna ha puntato su una donna. Al femminile è invece il ritorno a casa di Stefania Pezzopane, parlamentare del Pd da due legislature: dal 2004 al 2010 è stata presidente della Provincia dell’Aquila. Oggi sogna di diventare sindaca della città. Ci sono paesi poi cristallizzati nelle candidature, come il Comune di Atripalda, poco meno di 11 mila abitanti in provincia di Avellino, che ripropone gli stessi aspiranti sindaci del 2017, Paolo Spagnuolo, già sindaco dal 2012 al 2017, Giuseppe Spagnuolo, primo cittadino uscente. Al derby tra omonimi (non sono legati da parentela) si aggiunge Annunziata Battista, che come cinque anni fa prova a fare la terza incomoda.

Da Tommasi a Mastrangelo, gli ex atleti in corsa

Puntuale c’è poi la scelta degli ex atleti di spostarsi dal campo di gioco all’arena politica. Su tutti spicca la candidatura di Damiano Tommasi come sindaco di Verona, ma non è passata inosservata nemmeno la scelta dell’ex nazionale dell’Italia del Volley, Gigi Mastrangelo, di candidarsi al Consiglio comunale di Cuneo con la Lega. Matteo Salvini l’ha vissuto come un trionfo. Come compagno di coalizione Mastrangelo trova Massimo Garnero di Fratelli d’Italia, fratello di Daniela Santanchè.

Il centro ondivago e l’ombrello delle civiche

C’è poi un discorso più politico, che va al di là degli aspetti singolari e dei nomi che destano attenzione. I tanti partiti di centro hanno preferito nascondersi sotto l’ombrello delle liste civiche. È il caso di Coraggio Italia, progetto portato avanti dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro con l’alleato Giovanni Toti sempre più distante, concentrato sulle competizioni in Liguria (tra cui La Spezia): Padova è l’unico capoluogo in cui è presente il simbolo a sostegno dell’ex velista (altro ex sportivo reinventatosi) Francesco Peghin. A Belluno e Verona il progetto centrista ha optato per candidature in liste civiche. Il partito è poi presente in altre realtà, come Marcon, Mira fino a scendere a Sabaudia. In totale sono otto le città in cui, come si desume dal sito, Coraggio Italia ha avuto… il coraggio di schierarsi davvero. Altri partiti più mediatici, come Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda, vivono con difficoltà questo passaggio. Sui siti ufficiali, infatti, il riferimento alle elezioni è sostanzialmente assente. Del resto i renziani e i calendiani hanno avuto un approccio ondivago, come testimoniato dalla scelta di sostenere il centrodestra di Marco Bucci a Genova. A Verona, però, sono state seguite strade diverse: Iv supporta l’ex leghista Tosi, sostenuto anche da Forza Italia, mentre Calenda è entrato nella coalizione per Tommasi sindaco, accettando di coabitare addirittura con i “nemici” del Movimento 5 stelle. Chissà se sono solo bizzarrie da Amministrative o c’è qualcosa di più per una futura alleanza.