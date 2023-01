Computer gratis dall’Agenzia delle Entrate: requisiti e come fare domanda

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di donare computer, tablet e altri dispositivi elettronici gratis a chi fa domanda. Infatti, verranno messi a disposizione dei cittadini tutti gli strumenti informatici che non servono più presenti negli uffici dell’agenzia ma che sono ancora funzionanti. Essendo una cessione a titolo completamente gratuito, ci sono requisiti e modalità da rispettare per ottenerla.

Chi può presentare domanda per avere computer gratis dall’Agenzia delle Entrate?

In primo luogo, i beneficiari che possono presentare domanda per ricevere un computer gratis dall’Agenzia delle Entrate sono:

Istituti scolastici statali

Istituti scolastici paritari

Enti no-profit anche se di natura privata

Pubblica Amministrazione

Per quanto riguarda gli istituti scolastici, questi ultimi dovranno utilizzare il loro codice meccanografico in fase di domanda, mentre tutti gli altri potranno usare il codice fiscale. La procedura per la compilazione della domanda viene agevolata grazie alla piattaforma Phoenice. In pratica, su questa piattaforma occorre specificare il codice della gara AE2023 e generare il file Phoenice.xml.

Per presentare la domanda, occorre inviare una mail di posta certificata, dunque una PEC, all’indirizzo [email protected]. In allegato alla mail deve essere inviato il file Phoenice.xml generato in precedenza. La mail dovrà essere inviata entro le ore 12 di venerdì 12 febbraio.

Quando verrà pubblicata la graduatoria?

Al termine del bando verrà pubblicata una graduatoria. Nella fattispecie, la graduatoria verrà pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate il giorno 4 febbraio 2023. La graduatoria rispecchierà alcuni criteri di priorità in ordine decrescente partendo dagli istituti scolastici statali e dagli istituti scolastici paritari degli enti locali, dalle pubbliche amministrazioni e infine dagli enti pubblici o privati che non hanno alcun scopo di lucro.

Se la propria domanda per ricevere un computer o un altro dispositivo elettronico ha avuto esito positivo e ci si ritrova in graduatoria, occorre contattare l’ufficio e fissare un appuntamento per il ritiro dei dispositivi in un massimo di 15 giorni. Il ritiro dovrà essere effettuato dai beneficiari stessi presso il luogo dove si trovano le medesime apparecchiature. Se non si rispetta questo limite di tempo, allora si perderà il posto in graduatoria e di conseguenza i benefici acquisiti. Inoltre, se i dispositivi non dovessero funzionare l’Agenzia delle Entrate non fornisce assistenza e le riparazioni saranno a carico del soggetto che li ha ottenuti.