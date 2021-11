«Ma così sembri una donna oggetto». «È un complimento d’arredo? Sono una persona sedia». I complimenti devono esser fisici. Devono aver corpo. Per montarci la testa. I bicchieri col fondo spesso delle osterie sono un falso ideologico. «La felicità si racconta male perché non ha parole, ma si consuma e nessuno se ne accorge». Jules e Jim, Truffaut. Truffò chi ci abbindolò con parole soavi. Perdere il bambolo della melassa. Oramai la vera libertà sessuale consiste nel portarsi a letto libri appena conosciuti. Scrivo palindromi, ma scrivo palindromi dadaisti solo per chi amo. Eccone uno per la bellissima Alda: «Alata, finire mari mirati vide, mire, rime di vita, rimira Merini, fata là». Chi vive al mare è felice. La felicità è esito della pazzia. Il salmastro corrode i meccanismi della ragione, sicché i ragionamenti girano su ruote che sono i calamari fritti. «Sei poesia». «No, guardi, ha sbagliato numero».