Sangiuliano, Sgarbi e il compleanno di Liliana Cavani

Camerieri elegantissimi, con le divise bianche, e un gran buffet: con Gennaro Sangiuliano ministro della Cultura sembra di tornare ai favolosi Anni 80 e 90, dove le conferenze e gli incontri nei dicasteri erano accompagnati da abbondanti libagioni. Lunedì pomeriggio, al Collegio Romano, c’è stata la festa per i 90 anni di Liliana Cavani. E come possiamo evitare la dedica di una torta gigante in onore della regista, anche se il luogo invita all’austerità? E così Vittorio Sgarbi, sottosegretario, per brindare, ha invitato tanti suoi amici, che però sono nemici di Sangiuliano: i radical chic. Quelli che quando c’è una tartina e le bollicine di qualità si fanno subito avanti, anche se l’invito proviene da una controparte politica. Come diceva una regina dei salotti di tanti anni fa, «a Roma basta che offri un piatto di pasta e arrivano tutti, destra, sinistra, centro e pure gli extraparlamentari».

Da Bertinotti a Letta, da Violante a Veltroni e il bel mondo del cinema nostrano

Fuori dal ministero, sulla strada, c’è un camion frigo che ha appena scaricato le prelibatezze. Ecco così, in mezzo ai libri, la torta che trasuda bontà da tutti i pori, arricchita dalle rose rosse: Cavani agguanta la paletta a mo’ di cazzuola e la affonda nella tenerezza fresca di pasticceria, dietro a lei ci sono Sangiuliano e Sgarbi, felici. Nella biblioteca, tra i volumi di storia dell’arte e di archeologia, scorrono fiumi di spumante: per i radical chic, c’è il numero uno della combriccola, Fausto Bertinotti. Poteva mancare Luciano Violante? Eccolo pronto a ricordare che Cavani venne nominata, da lui, quando era presidente della Camera dei Deputati, al vertice della Rai (era il 1996, con Enzo Siciliano alla guida dell’azienda pubblica radiotelevisiva. Un presidente che verrà ricordato per il «Michele chi?» riferito a Santoro). Gianni Letta, come sempre fine dicitore, esalta ed esulta la regista. Walter Veltroni, giusto per avere in sala un altro che secondo Sangiuliano ha messo una gigantesca ipoteca sulla cultura italiana, rivede i luoghi che ha solcato anni fa, quando è stato ministro (e pure vicepresidente del Consiglio). Quindi Pupi Avati, Marco Bellocchio, Susanna Nicchiarelli, Paolo Virzì, Paolo Sorrentino, Pietro Valsecchi, Giovanna Ralli, Cristina Comencini, Barbara Alberti, Paola Malanga, Gianmarco Mazzi, Marta Donzelli. Assenti, viene fatto notare, Edoardo Leo e Alice Rohrwacher.

Sangiuliano celebra la festeggiata ricordando La Pelle. Meglio non scivolare su Il portiere di notte

Cavani è quasi commossa: «Un grazie infinito. Pensavo di trovare dieci persone e già erano sufficienti. Grazie grazie grazie. Sono grata per questa manifestazione gentile, generossima, benevola, non so neanche se me la sono meritata. Intanto ringrazio, ho sentito tante cose interessanti e belle». Degno finale con la dichiarazione di Genny: «Vittorio Sgarbi mi chiama sette, otto volte al giorno per proporre dalle 30 alle 40 idee. Su questa non c’è stato bisogno di convincermi. Per me la Cavani è La Pelle, un film che ho molto amato. Una celebrazione riuscita e divertente, sembrava un’assemblea studentesca». Ecco. Sul censuratissimo Il portiere di notte poche e frettolose parole, meglio evitare di ricordare Charlotte Rampling che balla a seno nudo, con le bretelle e un berretto da nazista davanti alle SS, che poi magari nella sala si affaccia Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia.