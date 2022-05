Fra poco compio gli anni. Invero copio gli anni. A una incerta età sembra di star dentro il vaudeville di Feydeau. Il passato non dà scampo. Il futuro non dà scampoli. Sarto per s’ignora. Corsi e ricorsi stoici. La vita è logorroica, si ripete. Sì a mesi siamesi. Siamo chi non siamo. Ecco il palindromo: “Illusa fingo sogni fasulli”. Gli anni passano ma non se la spassano. Prima con vecchi fidanzati intendevi gli ex. Ora intendi i fidanzati vecchi.