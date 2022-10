Compagnie aeree, il 19% dei ricavi dagli extra dei biglietti: Wizz Air al 56%

Nel 2022 le compagnie aeree battono il record di vendite extra in volo, che toccano il 19% dei ricavi. Soltanto per gli optional, come l’imbarco prioritario o il bagaglio in stiva, i passeggeri hanno speso 115 miliardi di euro nell’ultimo anno.

Compagnie aeree, il 19% dei ricavi dagli extra dei biglietti

La ripresa dei viaggi ha fatto decollare la vendita degli extra in volo. Nel 2022, riporta il Corriere della Sera, i passeggeri elle compagnie aeree hanno sborsato la cifra record di 115 miliardi di euro solo per i servizi optional. Tra questi ci sono l’imbarco prioritario, il bagaglio in stiva, la scelta del posto, la connessione Wi-Fi in alta quota, il cibo e qualche centimetro in più per le gambe. Incrociando i dati preliminari delle piattaforme di prenotazione e le previsioni della Iata, il quotidiano ha stimato che il 19% dei ricavi deriva proprio dagli extra. Tuttavia, nel caso delle compagnie low cost come Wizz Air, questi incidono addirittura sul 60% del prezzo del biglietto.

Le idee ‘creative’ delle compagnie per far spendere di più ai passeggeri

Il dato del 2022 supera quello del 2019, pre Covid, già primato storico con i suoi 106 miliardi di euro spesi per gli optional. «Quest’anno, mostrano i calcoli, a fronte di un esborso medio di 161 euro a passeggero — considerando i voli nazionali, internazionali e intercontinentali — la spesa destinata agli «ancillari» da parte dei circa 3,8 miliardi di passeggeri previsti dalla Iata è di oltre 30 euro a testa, più dei quasi 23 euro del 2019». Inoltre, «si tratta di denaro che entra interamente nelle casse della compagnia perché servizi come l’imbarco prioritario non richiedono una spesa operativa da parte del vettore».

Nel corso degli anni dunque, intuendo che gli extra sarebbero stati una ricca fonte di guadagno, le compagnie aeree hanno ideato diverse strategie per far spendere di più ai propri viaggiatori. Alcune hanno inviato un numero esorbitante di mail: come il gruppo Air France-Klm, che ha spedito 71 milioni di messaggi. C’è chi si è comprato la catena di hotel per poi vendere sul sito della compagnia pure le camere. O anche chi ha strutturato l’app per vendere biglietti aerei, passaggio auto, cibo o addirittura per accendere un prestito. Ma non finire qua. C’è chi dietro un compenso maggiorato porta il bagaglio direttamente a casa. O chi offre la possibilità di lasciare vuoto il sedile di fianco. Alcune compagnie permettono di prendersi l’intera fila in Economy per dormire su alcuni voli intercontinentali.