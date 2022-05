L’Ue propone l’obbligo di pannelli solari entro il 2029

La Commissione europea ha un obiettivo unico, un piano «ambizioso ma realistico» che ha presentato la presidente Ursula von der Leyen. All’interno del RePowerEu, infatti, è stata inserita la proposta di rendere obbligatori i pannelli solari «per gli edifici commerciali e pubblici entro il 2025 e per i nuovi edifici residenziali entro il 2029». Un progetto che suona quasi come una missione, quello portato avanti dalla Commissione europea, e che rappresenta uno dei modi ideati dall’Europa non solo per aumentare l’afflusso di energia pulita, ma anche per rendersi più autonoma dalla Russia.

Impianti rinnovabili entro il 2030: il piano della Commissione

L’Europa vuole raddoppiare la capacità energetica derivante dagli impianti solari o eolici. Nell’idea della Commissione, serve una potenza totale tra i 125 e i 130 Gigawatt/ora. Paesi come l’Italia, rimasti indietro dal punto di vista dell’energia rinnovabile, dovrebbero aumentare nettamente la propria capacità di generare energia pulita entro il 2030. RePowerEu è stato presentato da Ursula von der Leyen: «Dobbiamo ridurre la nostra dipendenza energetica dalla Russia il più rapidamente possibile. Lo possiamo fare». Il piano è cambiare la domanda e l’offerta, favorendo sia il risparmio energetico sia la produzione interna di energia.

Von der Leyen: «Rinnovabili in UE al 45 per cento entro il 2030»

La presidente della Commissione europea pone l’accento su due aspetti. Da una parte «la cosa più ovvia: il risparmio energetico è il modo più rapido ed economico per affrontare il problema crisi energetica attuale». Dall’altra, l’efficienza energetica, con «l’obiettivo 2030 per l’energia rinnovabile dell’UE dal 40 al 45 per cento». Un piano che andrà di pari passo in tutti i 27 paesi europei leader di governo. Sarà inoltre creata una piattaforma congiunta per acquistare gas, gnl e idrogeno.

20 milioni di tonnellate di idrogeno l’anno

«Nel nuovo piano RePowerEu, abbiamo deciso di raddoppiare il nostro obiettivo per il 2030 e di produrre ogni anno 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile nell’Unione europea», ha poi spiegato Ursula von der Leyen. «Inoltre, importeremo altri 10 milioni di tonnellate dall’estero. In questo modo, potremo sostituire fino a 50 miliardi di metri cubi all’anno di gas russo importato». L’obiettivo dell’Europa è anche quello di ridurre la dipendenza energetica dalla Russia, un problema fortemente al centro degli equilibri internazionali.