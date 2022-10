La Commissione Ue ricorda «il divieto di importare vodka»

Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sui rapporti con Vladimir Putin e lo scambio di bottiglie di vodka e Lambrusco continuano a far discutere. Che tra il leader di Forza Italia e il presidente russo ci sia una sorta di amicizia decennale è risaputo, ma nell’aprile scorso era stato proprio Berlusconi a esternare il proprio dispiacere per l’invasione portata avanti dal numero uno del Cremlino. Ieri, invece, le frasi su quei rapporti riallacciati che danno pensieri sia ai vertici del proprio partito sia, soprattutto, a Giorgia Meloni, impegnata a far quadrare i conti dei ministeri e nella costruzioni del prossimo governo italiano. Ma anche gli occhi della Commissione europea sono puntati su Berlusconi, tanto che nel mirino delle sanzioni ci finisce perfino la stessa vodka.

Commissione Ue: «Vodka inserita nel quinto pacchetto di sanzioni»

Una portavoce della Commissione europea, Nabila Massrali, ha risposto alle domande dei giornalisti sul presunto scambio di bottiglie di vodka e Lambrusco tra Berlusconi e Putin. «Nel quinto pacchetto di sanzioni abbiamo deciso di estendere il divieto di importazioni all’acquavite, compresa la vodka. Quindi l’importazione è proibita», ha spiegato. Poi prosegue: «Come sapete l’attuazione delle sanzioni è responsabilità degli Stati membri. La Commissione lavora con loro per sostenerli nell’applicazione». Insomma: importare vodka è vietato, ma i regali? Su questo i tecnici europei sembrano essersi messi al lavoro per rileggere e consultare le norme del pacchetto di sanzioni.

Massrali: «Non ci sono divieti su contatti bilaterali»

La portavoce della Commissione europea per gli Affari Esteri, Nabila Massrali, non ha invece voluto commentare le parole di Berlusconi, rispettando la prassi di non rilasciare dichiarazioni su quanto detto dai singoli politici. Tuttavia ha dichiarato che «gli Stati membri sono liberi di condurre contatti bilaterali» con la Russia e che «non ci sono divieti su contatti con controparti russe». L’unica discriminante sta nel «trasmettere le posizioni dell’Ue», compreso quello di «rispettare il diritto internazionale». Dalla portavoce è arrivato così un chiarimento velato, con tanto di ulteriore accento messo sulla posizione della stessa Unione Europea, che «condanna l’aggressione all’Ucraina».