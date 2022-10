Dall’Ue 40 miliardi contro il caro energia: ok al nuovo piano dalla Commissione

Il Collegio dei commissari europei ha dato il suo ok alla nuova proposta legislativa sull’energia. La Commissione Ue ha annunciato che il nuovo pacchetto di misure «affronta il caro prezzi del gas e assicura la sicurezza delle forniture per questo inverno». Si parla di acquistare insieme gas, creare nuovi parametri di riferimento dei prezzi entro il marzo prossimo ma anche correggere i meccanismi attuali. E inoltre i commissari chiedono «norme di solidarietà» tra i vari Stati mentre viene proposto anche di utilizzare un massimo di 40 miliardi dai fondi di coesione a sostegno di cittadini e piccole e medie imprese.

Ursula von der Leyen: «Pronti all’inverno»

All’interno del documento relativo al pacchetto di misure si legge nel dettaglio che si propone «l’acquisto congiunto di gas, la creazione di un nuovo parametro di riferimento per i prezzi del Gnl entro marzo 2023 e, nel breve termine, un meccanismo di correzione dei prezzi per stabilire un limite di prezzo dinamico per le transazioni sulla borsa del gas Ttf; norme di solidarietà predefinite tra gli Stati membri in caso di carenza di approvvigionamento». La presidente Ursula von der Leyen, durante la consueta conferenza stampa a Strasburgo, ha dichiarato: «Gli impianti di stoccaggio di gas in Europa sono al 92%. La quota russa del gas via gasdotto è scesa al 9%, i 2/3 delle forniture russe è stato tagliato. Grazie a tutto questo siamo preparati per affrontare l’inverno».

La lotta al caro energia: 40 miliardi per cittadini e imprese

Al di là delle norme sulle forniture, si parla anche di caro energia. La Commissione ha proposto di usare 40 miliardi per favorire cittadini e imprese. Ad annunciarlo è Elisa Ferreira, la commissaria Ue per la Coesione: «Non potevamo ignorare tutte le difficoltà che attraversano famiglie e Pmi con i prezzi dell’energia attuali». Le fa eco Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione: «Dobbiamo tutelare le famiglie più vulnerabili e le aziende. Non sarà possibile proteggere tutti dalle conseguenze economiche della guerra in Ucraina, però il settore pubblico deve proteggere quelli più esposti all’innalzamento dei prezzi. Il nostro sostegno deve essere mirato: dal ridurre ai consumi a pensare a un tetto ai prezzi fino alla tassa sugli extra-profitti. Dare sostegni a pioggia a tutti non sarebbe una buona idea perché farebbe aumentare i prezzi ulteriormente e indebolirebbe l’economia».