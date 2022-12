La Commissione europea vuole il riconoscimento dei genitori gay in ogni Paese

Con una nuova proposta di regolamento presentata oggi, la Commissione europea punta a far riconoscere da ogni Stato membro dell’Ue i genitori gay. A Bruxelles il documento è stato presentato nelle scorse ore e punta a uniformare le norme, in modo tale da garantire ai «genitori dello stesso sesso» e ai figli «stessi diritti in tutta la Ue». Un passo importante, accolto con grande positività dalla comunità LGBTQIA+ e dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che su Twitter si è definita «orgogliosa delle nuove norme». Scrive: «Vogliamo aiutare tutte le famiglie e i bambini in situazioni transfrontaliere: perché se si è genitori in un Paese, lo si è in tutti i Paesi».

🌈 Proud of the new rules we are presenting today on the recognition of parenthood in the EU.

We want to help all families and children in cross-border situations.

Because if you are parent in one country, you are parent in every country. pic.twitter.com/HsIv2HQQZN

