La Commissione Ue preoccupata dal debito pubblico dell’Italia

L’Italia finisce sotto la grande lente d’ingrandimento della Commissione europea a causa dell’alto debito pubblico. La notizia è stata resa nota nelle ore scorse. Sulla valutazione pesa il rapporto tra il debito e il Pil, che genera un valore tra i più alti e pericolosi dell’interno continente. Ma non si tratta di una pagella completa, perché la Commissione deve ancora ricevere e valutare la nuova legge di Bilancio appena approvata. Tant’è che alcuni dei parametri non risultano completi, proprio perché la manovra economica varata ieri sarà cruciale per stabilire verso quale strada andrà l’Italia nei prossimi mesi.

La Commissione europea: «Italia presenta squilibri eccessivi»

La Commissione europea ha stilato le pagelle dei 27 Paesi membri, condizionate soprattutto dalla prospettiva di mesi difficili in virtù della guerra in Ucraina, che prosegue, e di una crisi economica che ha portato a livelli di inflazione sempre più alti. E tra queste, tra le situazioni meno positive c’è quella del nostro Paese: «Nel precedente ciclo della procedura per gli squilibri macroeconomici la Commissione ha effettuato un esame approfondito e ha concluso che l’Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi. Quest’anno la Commissione ritiene opportuno esaminare la persistenza di squilibri eccessivi o la loro correzione in un esame approfondito per l’Italia».

I Paesi segnalati

Nell’elenco dei Paesi, però, non c’è soltanto l’Italia. Ci sono Cipro, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia, anche se molti di questi vengono allertati non per il debito ma per il livello di deficit. A forte rischio anche la Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo e Slovacchia. A conferma di quanto sia difficile l’attuale momento vissuto dall’Europa. «In Italia, le preoccupazioni relative all’elevato rapporto debito pubblico/PIL rimangono invariate. Le debolezze del mercato del lavoro potrebbero nuovamente aumentare», spiega la Commissione europea, che parla anche di inflazione: «I prezzi sono destinati a salire più velocemente dei salari».