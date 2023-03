Il Commissario Ricciardi 2 stasera su Rai1: trama e cast della serie

Lino Guanciale è ancora una volta Luigi Alfredo ne Il Commissario Ricciardi 2, seconda stagione della serie Rai Fiction. Stasera 6 marzo, alle 21.25 su Rai1, andrà in onda la prima di quattro puntate che vedranno il protagonista alle prese con nuove indagini nella Napoli degli Anni ’30. Fra misteri e omicidi troveranno poi spazio i sentimenti per la vicina di casa che animeranno a vicissitudini sempre più articolate. Il cast vede la presenza anche di Maria Vera Ratti, Antonio Milo, Enrico Iannello e Christoph Hülsen. Alla regia Gianpaolo Tescari, già dietro la macchina da presa de La porta rossa 3. I quattro episodi della serie tv usciranno a cadenza settimanale, pertanto il finale di stagione è previsto per il 27 marzo. La visione della prima puntata, dal titolo Febbre, è già disponibile in streaming su RaiPlay, dove si trova anche l’intera prima stagione.

Il Commissario Ricciardi 2, trama e cast della serie da stasera 6 marzo 2023 su Rai1

La seconda stagione della serie muoverà i primi passi dall’immediato finale della precedente. Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale) è sempre succube del suo lavoro, che ormai ha raggiunto piuttosto le sembianze di un’ossessione. Il bisogno di assicurare i criminali alla giustizia è conseguenza della maledizione che il commissario ha ricevuto in eredità dalla defunta madre che gli permette di vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta. Queste ultime gli parlano, ripetendo in continuazione le ultime parole pronunciate nel momento del decesso. Al loro dolore si è aggiunta anche la scomparsa improvvisa di Rosa (Nunzia Schiano), governante burbera ma diligente che si è occupata di Ricciardi per tutta la vita. Per sostituirla è giunta la nipote Nelide (Veronica D’Elia), ma la sua presenza non è in grado di colmare il vuoto.

Continuano le vicende de #IlCommissarioRicciardi2 che, sullo sfondo della Napoli anni '30, indaga sul senso ultimo della vita e del dolore.

Dal #6marzo in prima visione su @RaiUno. Tutte le curiosità nel #NewsRai dedicato👉https://t.co/yUUsnzS5eE pic.twitter.com/dwqcTQHBbZ — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 24, 2023

Ricciardi ha inoltre rinunciato all’amore per Enrica (Maria Vera Ratti), la timida sua dirimpettaia di casa. Nel finale della prima stagione, il commissario l’aveva vista baciare il maggiore dell’esercito tedesco Manfred (Christoph Hülsen) in riva al mare. Non sa però che la donna segretamente è innamorata proprio di lui e che stava per rivelarlo al militare di Berlino. D’altro canto, è impegnato ad allontanare le avance di Livia (Serena Iansiti), cantante lirica che gli si è avvicinata per fuggire al marito fedifrago. Nel lavoro invece Ricciardi può contare sul brigadiere Raffaele Maione (Antonio Milo), che lo segue da quando ha arrestato gli assassini del figlio primogenito. Immancabile anche il medico legale Bruno Modo (Enrico Iannello), antifascista convinto che con Ricciardi condivide il sogno di un’Italia migliore. D’un tratto, nella vita del commissario irrompe la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina (Fiorenza D’Antonio).

Il Commissario Riccardi 2, nuovi personaggi e location della serie

La serie con Lino Guanciale è adattamento televisivo della serie di romanzi scritti da Maurizio De Giovanni, che ha lavorato anche al soggetto e alla sceneggiatura per il piccolo schermo. Gianpaolo Tescari ha preso il testimone di Alessandro D’Alatri, che aveva invece diretto i sei episodi della prima stagione. Grande novità de Il Commissario Ricciardi 2 è il cambio dell’interprete di Manfred. Il militare tedesco non ha più il volto di Martin Gruber, ma appare con quello di Christoph Hülsen, già visto di recente nel film Fernanda Wittgens. Unica new entry fra i personaggi sarà Bianca Palmieri, interpretata da Fiorenza D’Antonio. La contessa proverà ad avvicinarsi al protagonista, sfidando Livia ed Enrica per ottenere il suo amore. Quanto alle location, la serie si svolge esclusivamente a Napoli negli Anni ’30 del secolo scorso. La troupe ha girato in vari luoghi simbolo della città, tra cui l’Università Federico II.