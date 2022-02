Il commissario Montalbano stasera su Rai1, salta il Cantante Mascherato: trama e cast dell’episodio tratto dai romanzi di Camilleri

Rai cambia il palinsesto a seguito della guerra in Ucraina. Dopo lo slittamento di Doc – Nelle tue mani, sostituito ieri sera da uno speciale del TG1, salta anche Il cantante mascherato. Stasera 25 febbraio, alle 21,20 su Rai1, sarà trasmessa una replica di Un covo di vipere, episodio della serie Il commissario Montalbano. Nel cast, oltre al protagonista Luca Zingaretti, anche Cesare Bocci, Valentina Ludovini e Peppino Mazzotta. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il commissario Montalbano, la trama di Covo di vipere in onda stasera 25 febbraio 2022 su Rai1

Basato sui romanzi di Andrea Camilleri, Il commissario Montalbano porta in scena le avventure dell’omonimo protagonista e le sue indagini sui casi più spinosi di Vigata, città immaginaria della Sicilia. Un covo di vipere, episodio del 2017, inizia con la morte dell’imprenditore 60enne Cosimo Barletta, il cui corpo senza vita viene ritrovato nella casa di mare. Ad ucciderlo un colpo d’arma da fuoco alla nuca, mentre stava preparando un caffè in cucina. Nessun segno di effrazione, pertanto gli agenti ipotizzano subito che l’assassino possa essere un conoscente della vittima forse anche una donna con cui ha passato la notte.

Molto presto però il commissario Montalbano scopre, grazie alle parole dei figli della vittima, tratti poco conosciuti dell’imprenditore. Barletta era infatti un uomo avido e crudele, lavorando oltre che come imprenditore anche come strozzino senza scrupoli. Molto spesso aveva avvicinato diverse ragazze del luogo, costringendole ad avere rapporti sessuali con lui prima di ricattarle a caro prezzo. Molti dunque i potenziali assassini, nemici giurati che non avrebbero faticato a trovare un movente valido. A complicare le cose, i risultati dell’autopsia mostrano che prima dello sparo, Barletta era stato avvelenato, come se due assassini diversi avessero agito ognuno inconsapevole degli intenti dell’altro.

Il commissario Montalbano, il cast dell’episodio in onda stasera 25 febbraio 2022 su Rai1

Tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, uscito nel 2013, Covo di vipere è il 29esimo episodio della serie. Volto del protagonista è ancora una volta quello di Luca Zingaretti, ormai nell’immaginario collettivo per le sue perfomance nei panni del commissario Montalbano. Nel cast tornano anche Cesare Bocci nel ruolo dell’ormai celebre Mimì Augello, vice di Montalbano, e Peppino Mazzotta nei panni dell’ispettore Giuseppe Fazio. L’episodio in onda stasera prevede anche la presenza di Valentina Ludovini, Sonia Bergamasco, Alessandro Haber, Angelo Russo e Alice Canzonieri.