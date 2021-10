Coming out day: quando l’artista esce allo scoperto

Se nel 1988, quando venne istituita la giornata mondiale del Coming out, uscire allo scoperto e dichiarare la propria omosessualità era raro, difficile e fonte di vergogna oggi, a 30 anni di distanza, le cose sono cambiate, per lo meno alle nostre latitudini.

Grazie alle durissime battaglie socio culturali condotte dalla comunità LGBTIQ+ la società occidentale è sempre più pronta ad accogliere le scelte di vita chi chi un tempo veniva considerato se non altro “diverso”.

Lo dimostra il gran numero di artisti, cantanti, attori e personaggi famosi che negli ultimi 12 mesi hanno fatto coming out.

Demi Lovato

Tra i tanti spicca il nome di Demi Lovato che da star Disney è oggi diventata icona statunitense di grandissimo successo. Demi Lovato ha esordito con Camp Rock e, ad oggi, ha all’attivo 12 album, di cui 7 pubblicati in studio. Nel maggio del 2021 Demi Lovato ha fatto coming out e si è definita “non binaria”. Il genere non binario (termine ombrello) include tutti quegli individui che sperimentano un’identità sessuale che non è strettamente descritta da “maschile” e femminile”. Ha fatto molto discutere la sua decisione di cambiare i suoi pronomi in they/them.

Elliot Page

Nato Ellen Page, Elliot Page è un attore canadese noto per aver partecipato a film come Juno, per cui è stato candidato all’Oscar, e per aver interpretato Hayley Stark in due capitoli della saga di X-Men.

Nel dicembre del 2020 Page ha spiegato che si stava sottoponendo al passaggio di genere. Ha richiesto pubblicamente di essere appellato con il genere maschile o neutro. Di recente, si è sottoposto a una mastectomia per la rimozione del seno.

Taylor Schilling

Anche Taylor Schilling, che ha interpretato Piper Chapman in Orange is the New Black ha fatto coming out di recente. La donna al Gay Pride del 2020 si è presentata con la nuova compagna Emily Ritz.

Gabriel Garko

In Italia il più recente coming out è stato quello di Gabriel Garko che ha pubblicamente ammesso la sua omosessualità entrando nella casa del Grande Fratello Vip quando ha chiesto di voler parlare faccia a faccia con la ex, Adua del Vasco.

Garko aveva dichiarato: «So che alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa per te. Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, e nelle favole c’è chi ascolta, chi scrive e chi le interpreta. Non riesco più a indossare una maschera che mi stia bene. Ora ho voglia di vivere la mia vita. Ne esiste un’altra da favola, ma l’ho vissuta da solo. Tanti lo chiamano il segreto di Pulcinella, ma vorrei avere la possibilità di svelare perché sia stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà».