Coming Out Day: cos’è e perché si celebra l’11 ottobre

l’11 ottobre si celebra il Coming out Day, una giornata per ricordare la forza e l’importanza della scelta delle persone LGBTIQ+ che si sono aperte circa la propria identità con la famiglia, gli amici e i colleghi. L’idea di istituire una ricorrenza ad hoc venne nel 1988 allo psicologo del New Mexico Robert Eichberg e a Jean O’Leary, politico e attivista LGBT di Los Angeles.

Coming Out Day: perché è stata scelta la data dell’11 ottobre

Venne scelta come data l’11 ottobre perché ricorreva il primo anniversario della seconda marcia nazionale a Washington per i diritti delle lesbiche e dei gay, tenutasi appunto l’11 ottobre 1987. La prima Giornata del Coming out si tenne nella sede della National Gay Rights Advocates a West Hollywood, alla presenza di 18 degli Stati statunitensi e dei principali media nazionali. La seconda edizione venne spostata a Santa Fe, New Mexico con la partecipazione di 21 Stati. A partire dal 1990 la Giornata si è estesa a tutti gli Stati Uniti per poi allargarsi ad altri Paesi. Oggi si celebra anche in Australia, Canada, Croazia, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Polonia, Svizzera e Regno Unito. Mentre nel 2016 il Gay Center, in Italia, ha dedicato la giornata alle persone sieropositive all’interno della comunità gay.

Coming Out Day: la prima volta al Segretariato del Parlamento Ue

Quest’anno per la prima volta il Coming Out Day sarà celebrato dal Segretariato del Parlamento europeo. L’appuntamento sarà aperto da Inke Gieghase, poetessa non binaria.

I membri di Égalité (l’associazione del personale LGBTIQ+ del parlamento Ue) e altro personale delle istituzioni dell’Ue condivideranno «le loro riflessioni ed esperienze di coming out sul posto di lavoro», spiega il programma. E su come la «cultura del lavoro del Parlamento europeo può favorire l’inclusione e creare un ambiente sicuro e di supporto per tutto il personale e i visitatori LGBTIQ+».

Coming Out Day: i messaggi delle società e delle aziende sui social

Varie aziende e società celebrano sui social il Coming Out Day. Da Klm alla Bank of Scotland.

