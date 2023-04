Comicon 2023: programma e data del Festival dedicato al mondo del fumetto

Comicon 2023 è il festival dedicato al mondo del fumetto e dell’intrattenimento che si svolgerà a Napoli dal 28 aprile al 1 maggio. Cinema, serie tv, musica, ma soprattutto fumetti, cosplay e videogame sono gli ingredienti dell’evento in programma all’interno degli spazi fieristici della Mostra d’Oltremare.

Comicon 2023 a Napoli: il programma

Arrivata alle XXIII edizione, Comicon è il salone internazionale del Fumetto allestito per la prima volta nel 1998. Una rassegna dedicata a questo mondo che nasce con l’intento di creare un dialogo crossmediale e multigenerazionale e attivare reti e network per diffondere arte e cultura. 350 gli eventi in programma e più di 300 gli ospiti provenienti da diversi continenti e dedicati al mondo del fumetto e dell’intrattenimento e non solo. Tra gli eventi previsti a Comicon 2023, l’anteprima dedicata a Fast X, decimo film della saga Fast & Furious, e l’anteprima internazionale di The First Slam Dunk.

L’International Pop Culture Festival vanta il sostegno della Regione Campania e il Patrocinio del Comune di Napoli. Questa XXIII edizione avrà tanti ospiti tra cui Giorgio Cavazzano, la poster artist Mirka Andolfo, i The Jackal, il transformer Optimus Prime – nonché voce ufficiale del festival -, Pu Liu, game Director di League of Legends, John Romero, Cydonia e David Fox, il fondatore di LucasArts e programmatore leader del più recente Monkey Island. E poi, ancora: Zerocalcare, Fumettibrutti, Milo Manara, Valerio Mastandrea, Caparezza, Zuzu e tanti altri. Allestite nell’area fieristica anche l’Asian Village, aree bambini e il Neverland.

A giugno l’evento si terrà anche a Bergamo

Quest’anno il Comicon fa il bis. Dal 23 al 25 giugno ci sarà infatti Comicon Bergamo e l’evento farà parte del programma ufficiale di Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023.