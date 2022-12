Il comico Maurizio Battista contro la ex: «Non mi fa vedere mia figlia»

Il comico Maurizio Battista, noto artista romano che ha partecipato a diversi programmi televisivi e vanta tanti spettacoli teatrali, si scaglia contro la ex moglie. Il motivo è la gestione della figlia Anna, di 6 anni, con cui lui stesso compare spesso in foto sul proprio profilo ufficiale Facebook. E Battista ha scelto il social e due video in diretta per raccontare la vicenda, con amarezza e promettendo di continuare a farli a oltranza, prima di raccontare l’accaduto anche a Repubblica: «Sono due settimane che non la vedo. Adesso andremo in tribunale».

Battista su Facebook attacca la ex moglie

Nel primo di due dirette di pochi minuti pubblicate su Facebook, Maurizio Battista racconta: «Ennesimo video di reclamo, di ribellione. Li farò a oltranza. Non vedo la bambina da 15 giorni per vari motivi, prima è stata male, poi la scuola, poi ho lavorato io. Il 22 e il 24 non mi è stata data. E siamo arrivati a questi giorni, dove ha un po’ di febbre. E poi c’è il 31, ho chiesto se potesse stare con me e la signora con nonchalance dice: “Eh, vediamo, poi magari al teatro si stanca”. Chi lo dice che si stanca? E poi ha continuato: “Casomai la prendi l’1”. Casomai?! Io non sono cattivo, ma ho a che fare con una persona così. La bambina va tenuta una settimana ciascuno. Magari è troppo, ma almeno due giorni?».

Battista andrà in tribunale nei prossimi giorni

Il comico poi prosegue. «Qui ci sono dei problemi seri. Io ho dichiarato cosa faccio», dice rivolgendosi alla moglie, «e appena riapre il tribunale lo faccio. Devo chiedere l’elemosina per vedere mia figlia, che è anche condizionata? Ogni telefonata è un problema. Ripeto: non dico una settimana perché magari per la bambina è troppo, ma due giorni? Andremo in tribunale, ci vorranno sei mesi o un anno ma adesso su questa cosa ci faccio una battaglia vera».

L’ultimo video: «Regalo la cameretta»

A questo, Maurizio Battista aggiunge poi un altro video, pubblicato nella mattinata di giovedì 29 dicembre: «Mancano due giorni al grande giorno del 31 e arriverà l’anno nuovo, speriamo bene. A oggi sono circa due settimane che per vari motivi, veri o inventati, che non vedo la signorina Anna. E gli sviluppi mi costringono a regalare la cameretta della signorina Anna, visto che non può venire perché gli manca la mamma o ha altri tipi di motivi veri o indotti. Non voglio niente, vi regalo la cameretta. Questa è la mia scelta, è un piacere per me se un bambino o una bambina se la può godere. Questo è il mio fallimento».